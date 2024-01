KOSTINI RODITELJI DANAS PRED SUDOM: Počinje proces zbog zločina u "Ribnikaru"

SUĐENjE Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima maloletnog Koste, koji je 3. maja prošle godine pucajući iz očevog pištolja ubio deset osoba u svojoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", a još šest ranio, treba da počne danas u Višem sudu u Beogradu.

Foto: Privatna arhiva

Osim njima, sudiće se i vlasniku streljane Ratku Ivanoviću i instruktoru pucanja Nemanji Marinkoviću, koji su optuženi za davanje lažnog iskaza.

Kako saznajemo, moguće je da će tužilaštvo tražiti da se suđenje zatvori za javnost. To će najviše zavisiti od stava roditelja ubijene dece, a prema našim informacijama, jedni su za to da se isključi javnost, a drugi protiv. Branioci Kecmanovića su još ranije rekli da nisu za isključenje javnosti. Iako, kad bude ovakvog predloga na početku suđenja, sud na kraju odlučuje dali će ga prihvatiti ili ne.

Na današnjem suđenju Kecmanovići bi trebalo da iznesu odbranu, kao i druga dvojica okrivljenih.

Kostin otac je optužen za teško delo protiv opšte sigurnosti, jer postoji sumnja da je obučavao sina da rukuje oružjem i da gađa mete u obliku silueta ljudi. Sumnja se i da je, suprotno Zakonu o oružju i municiji, umesto u metalnom sefu sa ključem, dva pištolja, koja je Kosta uzeo, držao u dva plastična kofera pod šifrom spakovana u dva ranca, koji služe za prenos oružja, a ne za bezbedno čuvanje.

Tužilaštvo smatra da je otac tako omogućio detetu da dođe u posed dva pištolja, koje je Kosta, "provalivši" šifru, uzeo 1. maja i dva dana čuvao u rancu, da bi ih 3. maja poneo u školu.

Kako se sumnja, Vladimir Kecmanović je svog sina godinu dana ranije u streljačkom klubu u Beogradu obučavao da rukuje vazdušnim oružjem, da gađa mete u obliku koncentričnih krugova, kako da stoji i diše, nakon čega je odobrio obuku za gađanje iz vatrenog oružja i to pištolja marke "glok", kojoj je i prisustvovao. Sumnja se i da je dva do tri meseca kasnije u istom streljačkom klubu obučavao sina da rukuje, puni okvir i gađa u siluete ljudi iz pištolja marke "češka zbrojevka". Zatim ga je 12. novembra 2022. godine odveo u etno-selo Gostoljublje, gde je dečak pucao iz vazdušnog pištolja u koncentrične krugove. Prema optužnici četvrti put ga je 11. aprila 2023. godine odveo u isti streljački klub u Beogradu, gde je Kosta pucao u mete iz vatrenog oružja i to pištolja marki "češka zbrojevka" i "ruger", za koje otac poseduje odobrenje nadležnog organa za nabavljanje i držanje.

Majka Miljana Kecmanović optužena je jer je njen nesporan DNK trag nađen na jednoj čauri kod vrata učionice za istoriju u kojoj je Kosta pucao u đake iz svog odeljenja i nastavnicu. Protiv nje za ovo krivično delo nije vođena istraga, već je neposredno optužena, pošto je tužilaštvo došlo do tog dokaza u istrazi protiv njenog supruga Vladimira i iskoristilo ga.

Inače ova optužnica je napisana na 267 strana.

Vladimir Kecmanović se od 3. maja prošle godine nalazi u pritvoru, koji mu se produžava svakih mesec ili dva dana, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, jer se tereti za delo za koje je propisana kazna zatvora duža od deset godina i uznemirenja javnosti.

Majka Miljana se brani sa slobode, ali je njoj sud odredio meru zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa sinom Kostom, pošto je on predložen za svedoka u postupku. Njeni branioci su naveli da ona ni do tada nije mogla da vidi sina, koji se nalazi u dečijoj psihijatrijskoj bolnici, već je samo nekoliko puta razgovarala sa njim telefonom i to u strogo kontrolisanim uslovima.