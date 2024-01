ĐURA SE DOPISIVAO SA DEVOJČICOM OD 13 GODINA: Na suđenju za ubistvo Vuka Jolovića u Jakovu svedočio njegov brat od tetke

IZGUBIO sam pola srca tog 29. maja, jer je moj brat mučki ubijen sa leđa. Taj što ga je ubio i dalje "laje" i blati žrtvu i celu našu porodicu. Umesto da se "pokrije ušima", optuženi i dalje pljuje po nama. On u pritvoru priča kako sam ja sledeći.

Foto: M. Anđela/ Privatna arhiva

Ovako je na suđenju Đuri Nikoliću, okrivljenom za ubistvo Vuka Jolovića (30) u Jakovu krajem maja 2022. godine, u Višem sudu u Beogradu danas započeo svedočenje Miloš Mihajlović, Vukov brat od tetke. On je bio svedok ubistva Vuka ispred kuće Nikolića.

Kazao je da su tog dana pekli jagnje i družili se, jer je njihova sestra trebala da se porodi. On je kaže došao malo kasnije i Vuk mu je ispričao da je bio problem sa Đurom, jer je davio neko dete na Savi, snimao i objavio.

- Video sam ključ na stolu od Đurinog auta, koji je bio ispred, uzeo sam ga i odvezao ispred kuće Nikolića, a nazad me vratio moj kum Petar Jolović - pričao Miloš šta se desilo tog dana. - Posle dva sata Vuk je hteo da ide kući, ali nigde nije bilo ključa od njegovog auta. Svi smo ga tražili i onda je došao Đurin otac Milan Nikolić, doneo je ključ i pitao: "Ko mi je tukao sina?" Vuk je rekao, "ja sam, zato što maltretira slabije", na šta mu je Milan odgovorio: "Sad ću da ti j...m mater". Vuk je tada krenuo ka njemu i potukli su se i ja sam Vuka odvojio, a Milanu rekao da ide.

Mihajlović kaže da je Vuk potom otišao u centar Jakova, a on za njim, nakon čega je produžio do Nikolića da smiri situaciju.

- Sreo sam Milana ispred i pozvao me je u radionicu da razgovaramo. Rekao sam mu da je taj Đurin snimak pokrenuo Vuka da reaguje, na šta mi je odgovorio da Vuk nije taj koji to treba da rešava i da je taj mali valjda tukao neke devojčice. Posle pet minuta došao je Vuk, Milan mu je otključao vrata i oni su se počeli raspravljati u radionici, pa sam ja Vuka izgurao napolje i iz dvorišta. Izašao je ispored mene i onda se na ulici sukobio sa Đurinim bratom Nikolom. Razdvajao sam ih i gurnuo sam Nikolu i on je pao. Vuka sam gurao da idemo i tada sam začuo rafal iza naših leđa. Našao sam zaklon iza kola i onda čuo još jedan rafal i preko desnog ramena video Đuru, kako je ispalio drugi rafal da overi Vuka. Sakrio sam se u dvorište kuma Petra Jolovića, a Đura je vikao: "Mile izađi, tebe neću!" Izašao sam kada je odložio pušku, ali je onda izleteo sa drugom lovačkom puškom, uperio je u mene, pa sam se ja opet povukao iza zida. Pitao je zašto smo mu došli na kuću, a ja sam rekao da smirim situaciju i pitao ga zna li šta je uradio i šta sledi. Rekao je da zna i spustio pušku - ispričao je u sudnici Mihajlović.

On je tada kako kaže prišao Vuku i sa Nikolom i Aleksandrom Jeftićem ga uneo u svoj automobili i odvezao.

Mihajlović je ispričao da Nikoliće poznaje godinama, da je Milan radio kao strugar kad nešto treba za njegovu firmu, a da je sa Đurom jednom bio problem.

- Dopisivao se sa mojom bratanicom, ćerkom pokojnog brata, koja je tada imala 13 godina, a on 19 ili 20. To smo rešili razgovorom kod mene u kući i ja sam im zabranio da se viđaju. Posle toga smo bili u dobrim odnosima, popili bismo piće u kafiću kada se vidimo ili bili u grupi navijača Partizana u Jakovu, kada su se organizovale neke akcije. Imam sačuvane poruke koje mi je slao i u kojima me oslovljava sa Mile brate - kazao je Mihajlović.

On je negirao da je ikada ponižavao Đuru i tvrdi da je on u odbrani kazao gomilu laži da bi se izvukao za počinjeno ubistvo. Svedok je negirao i da je ikada koristio ili prodavao drogu. Nije želeo da odgovori na pitanja da li je protiv njega vođen neki postupak u vezi droge ili za nasilničko ponašanje. Kazao je da je bio osuđen za nanošenje lakše povrede.

Đura za Mihajlovića nije imao pitanja, a odbrana je imala prigovor na ceo iskaz svedoka, jer smatraju da je neiskren, ostrašćen i instruiran, kao i na deo za lovačku pušku, jer kažu nju niko drugi nije video.

Mihajlović je sudu doneo taj snimak maltretiranja dečaka, koji je praktično bio povod celog sukoba, slike optuženog Đure sa oružjem, koje je kačio na "Instagram" i njihovu prepisku na viber grupi, što je sud prihvatio.

U sudu je saslušan i svedok Aleksandar Jeftić, kum Đurinog brata Nikole, koji je kazao da su mu ispričali da je Đura imo problema sa Vukom. On je kaže sa Nikolom išao po picu i onda su došli do kuće Nikolića.

- Nikola je izašao iz auta, a ja za njim. Čuo sam viku i galamu u dvorištu, odakle je tada izašao Vuk i krenuo na Nikolu. Zaleteo se i udarao ga, a Nikola je pao. Ja sam pokušao da ga zaustavim i kako sam držao Nikolu, okrenuo sam se ka kući i video Đuru kako izlazi sa puškom u rukama okrenutom ka napred. Zalegao sam iza auta da se sklonim. Đura je bio kod kapije i čuli su se pucnji. Dva rafala jedan za drugim. Video sam Vuka kako leži. Prišao sam mu, prišao je i Nikola i zvao sam Miloša da pomogne. Đura nije bio tu, kada smo Vuka ubacivali u auto.