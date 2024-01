JAČI DOKAZI PROTIV OKRIVLJENIH ZA UBISTVO BOJANA MIRKOVIĆA: Tragovi ostali na GPS urećaju

NA suđenju za ubistvo Bojana Mirkovića u Višem sudu u Beogradu danas je sudski veštak Dušan Keckarević dostavio rezultate dodatnih analiza dva traga, koji ukazuju da su mnogo veće verovatnoće da su okrivljeni Lazar Tejić i Dušan Kokoruš ostavili svoj DNK na GPS uređaju za praćenje, koji je posle zločina pronađen ispod Mirkovićevog vozila.

Foto: Printskrin

Kako je Keckarević objasnio prvi trag je poklopac od otvora u koji se stavlja sim kartica u GPS uređaju, a drugi je sama ta sim kartica. Na oba ova traga je mala koncentracija DNK, ali je prilično velika verovatnoća da su Tejić i Kokoruš doprineli tim tragovima.

Na pretresu je i branilac Jelena Stojić predložila sudu da se uradi psihijatrijsko veštačenje okrivljenog Lazara Tejića, jer je on pri iznošenju odbrane rekao da je u to vreme koristio kokain i da ga je uzeo pre nego što je izvršio zločin, pa da se utvrdi da li je tada Tejić bio pod dejstvom narkotika i da li je to uticalo na njegovu uračunljivost.

U ovom predmetu četvoro je optuženo za ubistvo Bojana Mirkovića u saizvršilaštvu. Tejić je optužen kao neposredni izvršilac i on je i priznao da je pucao, Ivan Nikčević je optužen da je nabavio GPS i opremu za praćenje i naučio Tejića kako da je postavi, a pre ubistva ga i navodio. Bojan Kovačević je optužen da je vozio Tejića prethodnih dana da opserviraju teren gde Mirković živi i kuda posle izvršenog zločina da beži, a Dušan Kokoruš je okrivljen da ga je posle ubistva odvezao na Zlatibor, gde su se zajedno krili, a onda prebacili do Loznice, kako bi Tejić ilegalno prešao granicu sa BiH. Filip Ivanović sa Cetinja je optužen za pomoć Tejiću posle izvršenog krivičnog dela, jer je trebalo u Loznici da ga prebaci preko granice, ali su uhapšeni i on i Tejić i Kokoruš.

Tejiću su inače zabranjene posete u pritvoru mesec dana, jer mu je u ćeliji pronađena konzola za igranje igrica. Inače, na svako suđenje dolazi njegova majka, a danas je bila i njegova vanbrača supruga.