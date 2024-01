ODLOŽENO SUĐENJE NAJPOZNATIJEM SRPSKOM MAKROU: Tužilaštvo precizira optužnicu protiv Mihaila Maksimovića i njegovog brata

ZBOG još uvek nezavršenog preciziranja optužnice, danas je u Višem sudu u Beogradu za 5. februar odložen pretres koji se vodi protiv Mihaila Maksimovića, najpoznatijeg srpskog makroa i njegovog brata Dušana Milenkovića, koji se terete za posredovanje u tzv. elitnoj prostituciji i trgovini ljudima.

Mihajlo Maksimović / Foto: Z. Jovanović

Na današnjem pretresu trebalo je da optužnica već bude precizirana i da sve stranke u postupku iznesu završne reči, ali je to odloženo, jer je Tužilaštvo odlučilo da je "uredi", odnosno u nekim delovima izmeni optužnicu.

Optužnica, inače, Maksimovića i Milenkovića tereti da su od novembra 2015. do januara 2019. godine učestvovali u ugovaranju i organizovanju intimnih odnosa između devojaka koje su radile za njih i klijenata na različitim lokacijama. Maksimović je, navodno, organizovao profesionalno fotografisanje žena za predstavljanje klijentima, dogovarao vreme, mesto i iznos novca za pružene seksualne usluge, organizovao prevoz devojaka do klijenata i nazad do stanova u kojima su živele i uzimao 30 odsto zarade od njih.

Maksimović, kojem je pre dve godine ukinut pritvor kao i njegovom bratu, dolazi na suđenja sa slobode.

Pred sudskim većem obojica negiraju trgovinu ljudima. Maksimović je priznao da se bavio elitnom prostitucijom, ali da nikada nijednu devojku nije na bilo šta primoravao, te da su sve one dobrovoljno radile za njega.

Njegovu odbranu potvrdili su i neki svedoci, poput vozača iz firme, koji je istakao i to da, ukoliko je neka od devojaka htela da napustiti posao, optuženi ih zbog toga nikada nije uslovljavao bilo čime, niti im pretio.