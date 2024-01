TVITERAŠ "VASABIO" PRIZNAO DA JE SKIDAO PORNOGRAFSKI MATERIJAL: Negirao da je to učinio i sa nađenim fotografijama dece od 11 i 12 godina

NISAM kriv, tvrdim da nemam maloletničke pornografske fotografije i ne znam šta bih drugo kazao. Ovo je na današnjem suđenju u Višem sudu u Beogradu tvrdio Vasilije Broćeta (58) iz Čoke, poznati tviteraš pod nazivom "Vasabio", koji je optužen za pribavljanje i prikazivanje pornografskog materijala nastalog iskorišćavanjem maloletnika.

On je optužen nakon što je u njegovom kompjuteru pronađeno 750 fotografija dečje pornografije. Na većini slika su deca od 11 i 12 godina. Fotografije su eksplicitne, nastale tokom seksualnog zlostavljanja dece i oralnog seksa. Takođe, pronađen mu je i film, koji je tri puta gledan, a u kojem se vidi seksualno iskorišćavanje dece od 6 i 8 godina.

Utvrđeno je i da je na kompjuteru izbrisano 40.000 fotografija.

On je na suđenju rekao da je taj računar kupio pre tri ili četiri godine i da nije bio pod lozinkom. Tor pregledač, koji se inače koristi za pretraživanje sadržaja uz mogućnost prikrivanja lokacije, instaliran je na njegovom računaru 2021. godine i te godine je korišćen, a Broćeta kaže da ga nije on instalirao.

- Možda je bio na računaru, a moguće je i da sam ga ja slučajno instalirao skidajući sadržaj, ali ga nisam koristio. Moguće je i da je to učinio neki od moja tri prijatelja iz Nemačke, koji su prethodnih godina povremeno boravili kod mene - kazao je okrivljeni tviteraš, koji je u sudnici bio sav skrušen, tih i škrt na rečima.

Sudija ga je pitao da se izjasni o tome što su mu 5. i 6. marta 2023. godine na računaru instalirane prečice ka pornografskim filmovima i serijama, a Broćeta je odgovorio da ih nije on instalirao. Sudija je rekao da su 12. i 13. septembra 2023. godine pregledani poslednji sporni pornografski filmovi, na šta je optuženi rekao da ne zna za to. Na kraju ga je sudija pitao da se izjasni o tome što je 2.400 problematičnih pornografskih fotografija pregledano od 4. jula do 19. septembra 2023. godine, a Broćeta je odgovorio da su to regularni porno-sadržaji za 18+ i da na njima nema maloletnika.

- Posedovao sam te fotografije, ali odgovorno tvrdim da su na njima sve starije od 18 godina. Jedan deo fotografija je bio na računaru kada sam ga kupio i nisam ih brisao, a jedan deo sam sam skinuo. Dešavalo se da mi se slučajno prikače i druge fotografije, ali u nekim slučajevima kada sam posumnjao da osobe na njima imaju 15 ili 16 godina brisao sam ih. Nisam se dopisivao, niti razmenjivao slike pornografskog sadržaja - kazao je okrivljeni Vasilije Broćeta.

Sudija mu je predočio neke fotografije mladih devojaka, nađene u njegovom kompjuteru, ali je Broćeta rekao da ne vidi bez naočara, koje mu ne dozvoljavaju da ima u pritvoru.

- Zdravstveno stanje mi se pogoršalo. Nemam grejanje u zatvoru, a smešten sam u najozloglašeniji blok i u ćeliju sa silovateljima i ubicama. Da li sam to zaslužio - pitao je sudiju Broćeta, navodeći da ima ćerku, koja planira da ima dete i ako bude osuđen, neće moći da vodi unuče u vrtić ili školu.

Inače, Broćeta je već pre nekoliko godina osuđen na godinu dana kućnog zatvora za isto krivično delo. On je rekao da se posle toga pridržavao svih mera propisanih "Marijinim zakonom", da nije prilazio školama i vrtićima i da se svakog 15. u mesecu javljao u kancelariju za izvršenje sankcija u Zrenjaninu.

- Pitao sam ih da mi ta javljanja prebace u Suboticu, jer mi je bliže i imam voz, ali nisu to odobrili. Posle mi je vaspitačica u periodu korone rekla da ne dolazim, a onda me preuzela druga i prijavila da se ne javljam - kazao je Broćeta.

On je zbog nejavljanja odgovarao pred prekršajnim sudom i osuđen je na dve kazne - prvu od 90 dana zatvora, koja mu je smanjena na 45 i drugu od 30 dana zatvora.

Inače za krivično delo pribavljanje pornografskog materijala nastalog iskorišćavanjem maloletnika zaprećena je kazna zatvora od tri meseca do tri godine. S ozirom na to da je Broćeta povratnik, tužilaštvo je u optužnici tražilo da se osudi na tri godine.

Inače, "Vasabio" je proteklih godina bio vrlo aktivan na "Tviteru", kritikujući vlast i promovišući opoziciono delovanje i stavove. Pratilo ga je oko 10.000 ljudi i njegove objave su bile prilično komentarisane. On se u sudu sam dotakao te teme, navodeći da priznaje da je vređao u svojim tvitovima, ali kaže da nije pozivao na nasilje.