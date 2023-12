DA SAM MLAĐI SVE BIH VAS J....: Na suđenju instruktoru jahanja oštećena ispričala kako je napao u boksu za konje

NA suđenju instruktoru jahanja Milošu Đukiću, optuženom za seksualna zlostavljanja sedam devojaka, koje su trenirale jahanje u konjičkom klubu u Lipovačkoj šumi, danas je u Višem sudu u Beogradu svedočila devojka, koja je imala 19 godina, kada je okrivljeni nasrnuo na nju. Ona je ispričala da je u konjički klub počela da dolazi 2019. godine i da je nju i mlađu sestru dovodio otac, koji je bio prijatelj sa Đukićem i suvlasnicom kluba Marinom Bunjačom.

Miloš Đukić, Foto A. Stevanović

Njih je u početku trenirao otac, a kada su kako je rekla napredovale, preuzeo ih je Miloš.

- Miloš je imao vrlo neprikladne seksualne komentare poput "treba da trljaš čavku o sedlo ili treba da se namestiš tako da svršiš na konju" - kazala je oštećena. - To nije govorio u periodu kad nas je otac dovodio, već kad smo posle počele da dolazimo same. Takođe, nije govorio pred odraslim članovima kluba, već kad smo mi devojke bile same sa njim na treningu. Jednom smo drugarica i ja čitale viceve i smejale se, a on se iznervirao i rekao: "Da sam mlađi 10 godina sve bih vas j.... i da bi išle sa konja na k...c, sa konja na k...c. Takve njegove reči okruženje je pravdalo time da je star i lud.

Ova devojka je ispričala da je Miloš Đukić napao u septembru 2021. godine, kad je u boksu spremala konja.

- Došao je novi konj i pri jahanju napravila mu se povreda na leđima, pa sam Milošu rekla da se proverava da li se oprema dobro stavlja. Tog dana sam krenula da ga osedlam i on mi je rekao da ga čekam u boksu da će doći da mi pomogne. Opremu sam stavila i on je došao i proverio, nešto malo popravio. Tada me zagrlio i jako stisnuo. Onda je spustio ruke na moju zadnjicu i počeo da stiska, da stenje i uzdiše. Ja sam se zaledila od šoka. Bili smo u skučenom prostoru, tu je bio i konj i vodila sam računa da ne uplašim i uznemirim konja, jer može da nas povredi. Uspela sam malo da se odmaknem od Miloša i on me tad uhvatio za lice i poljubio i pokušao da gurne jezik, ali sam usta držala baš stisnuta i nije uspeo. Tada je ispred štale došla devojka, koja je trenirala i viknula mu da hoće da ide, pa da se pozdravi i on je izašao. Ja sam uzela konja da izađem - ispričala je oštećena, koja je svedočila iz posebne prostorije, tako da je javnost i okrivljeni ne vide, samo čuju.

Ona je kazala da je sve što se desilo ispričala sestri, a uveče je pozvala tu devojku iz kluba i njoj isto ispričala, a ona joj je rekla da se i njoj slično desilo.

- Dogovorile smo se da odemo iz kluba, ali i da pričamo sa devojkom Olgom Markovački, koja radi u klubu. Sutradan sam razgovarala sa Olgom i ona mi je rekla da zna bar još deset devojaka, koje su zbog toga otišle iz kluba i rekla mi je njihova imena. Sestra i ja smo odlučile da više ne treniramo tu i posle nekoliko dana majka nas je dovezla da sestra uzme opremu. Miloš je sreo u klubu i rekao joj da ja haluciniram, da nije tačno to što pričam i da on to nikada ne bi uradio, jer je prijatelj sa našim ocem, a da druga devojka laže, jer joj nije dao da jaše konja kojeg je želela. Sestra mi je rekla da je on bio toliko ubedljiv kad joj je to rekao, da bi mu sigurno verovala, da joj ja nisam sestra i da me ne zna kakva sam - kazala je ova devojka.

Oštećena je navela i da je posle nekoliko dana zvala Marina Bunjača i izvinila joj se, jer joj se to dogodilo u njenom klubu i rekla joj da je najbolje da ona i sestra više ne dolaze dok je Miloš tu.

OTAC TRAŽI PISANI POZIV

NA današnjem pretresu trebalo je da svedoči još jedna oštećena devojka, koja je maloletna, ali kako je njen punomoćnik Mila Janković obavestila sud, njen otac insistira da dobije pisani poziv da dođe i da traži da mu sud pismeno objasni kako će izgledati to saslušanje. Sudija je objasnila da sud ne može to da im napiše, niti da kontaktira svedoka, jer je to protiv pravila postupanja, a da ona treba da svedoči iz posebne prostorije uz prisustvo psihologa i oca. Tužilac Nikola Pantelić je ukazao i da ova maloletnica nema potrebe da dolazi da svedoči i da se ponovo saslušava, jer je već dala iskaz u tužilaštvu i da to dopušta i zakon, pa će sudija o potrebi njenog saslušanja naknadno odlučiti.