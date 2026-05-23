JEZIVE SLIKE SA MESTA NESREĆE NA IBARSKOJ: Ovo je auto smrti koji je odneo život mladića (FOTO)

В.Н.

23. 05. 2026. u 13:26

U SUDARU "alfa romea" i kombija kod Ripnja jutros oko 5 sati nastradao je mladić, dok je drugi mladić sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar.

ЈЕЗИВЕ СЛИКЕ СА МЕСТА НЕСРЕЋЕ НА ИБАРСКОЈ: Ово је ауто смрти који је однео живот младића (ФОТО)

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na Ibarskoj magistrali, na delu puta između Ripnja i Rušnja u smeru ka Beogradu, život je izgubio dvadesetjednogodišnji mladić, dok je još jedan mladić zadobio teške telesne povrede.

U sudaru koji se dogodio oko 5 časova učestvovali su teretno vozilo marke "mercedes sprinter", kojim je upravljao M. B. (39), i putnički automobil marke "alfa romeo", za čijim volanom je bio M. N. (22).

Auto koji ga je odveo u smrt potpuno je uništen i smrskan. 

Od siline udarca, putnik iz automobila, F. I. (21), preminuo je na licu mesta. Vozač "alfe" M. N. prevezen je sa teškim povredama vozilom Hitne pomoći u Urgentni centar, dok je treći mladić iz istog vozila, L. N. (22), nakon pregleda lekara ostao na mestu nesreće. Vozač teretnog vozila prošao je bez povreda.

Saobraćaj je na ovoj deonici obustavljen u oba smera, a policijski uviđaj je u toku, nakon čega će biti poznati tačni uzroci ove tragedije.

(Telegraf.rs) 

