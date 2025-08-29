VATRA PRETI VRŠAČKOJ KULI I REPETITORU: Na Vršačkim planinama izbio veliki požar, vetar pogoršava stvari

NA obroncima Vršačkih planina, iznad samog Vršca, u prepodnevnim časovima izbio je veliki požar, u kom su potpuno izgorele dve vikendice, koje se nalaze iznad Karpatske ulice.

Foto: J.J.Baljak

Usled jakog vetra, koji duva brzinom od oko 60 kilometara na čas, vatra se vrlo brzo proširila i na samu šumu i stigla do repetitora i Vršačke kule. Tamo se nalaze i vatrogasci i šumari i radnici JKP „Drugi oktobar“, koji pokušavaju da sačuvaju ta dva važna objekta.

Gradske ulice su, zasada, bezbedne, s obzirom na to da vetar vatru i dim nosi ka vrhu brda.

Na terenu su vatrogasne ekipe iz Vršca, Pančeva, Alibunara, Plandišta i Bele Crkve, kao i šumari i radnici JKP „Drugi oktobar“, koji na više lokacija pokušavaju da lokalizuju požar.

Još se ne zna šta je pokrenulo ovu vatrenu stihiju, niti odakle je tačno krenula, s obzirom na to da su na više mesta, podno brega i Karpatske ulice, viđene manje vatre.

Situaciju na terenu dodatno pogoršava vetar, koji bi trebalo da oslabi danas popodne, dok se kiša, koja bi pomogla u gašenju požara, očekuje tek sutra popodne.