Nesreće

VATRA PRETI VRŠAČKOJ KULI I REPETITORU: Na Vršačkim planinama izbio veliki požar, vetar pogoršava stvari

Jelena Baljak

29. 08. 2025. u 13:37

NA obroncima Vršačkih planina, iznad samog Vršca, u prepodnevnim časovima izbio je veliki požar, u kom su potpuno izgorele dve vikendice, koje se nalaze iznad Karpatske ulice.

ВАТРА ПРЕТИ ВРШАЧКОЈ КУЛИ И РЕПЕТИТОРУ: На Вршачким планинама избио велики пожар, ветар погоршава ствари

Foto: J.J.Baljak

Usled jakog vetra, koji duva brzinom od oko 60 kilometara na čas, vatra se vrlo brzo proširila i na samu šumu i stigla do repetitora i Vršačke kule. Tamo se nalaze i vatrogasci i šumari i radnici JKP „Drugi oktobar“, koji pokušavaju da sačuvaju ta dva važna objekta.

Gradske ulice su, zasada, bezbedne, s obzirom na to da vetar vatru i dim nosi ka vrhu brda.

Na terenu su vatrogasne ekipe iz Vršca, Pančeva, Alibunara, Plandišta i Bele Crkve, kao i šumari i radnici JKP „Drugi oktobar“, koji na više lokacija pokušavaju da lokalizuju požar.

Foto: Фото: Ј.Ј.Баљак

Još se ne zna šta je pokrenulo ovu vatrenu stihiju, niti odakle je tačno krenula, s obzirom na to da su na više mesta, podno brega i Karpatske ulice, viđene manje vatre.

Situaciju na terenu dodatno pogoršava vetar, koji bi trebalo da oslabi danas popodne, dok se kiša, koja bi pomogla u gašenju požara, očekuje tek sutra popodne.

Intesa banner
NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

