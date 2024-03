VOZILA BMV 220 KILOMETARA NA SAT: Policija na putu Doljevac‒Niš zaustavila tursku državljanku (VIDEO)

VIŠE javno tužilaštvo u Pančevu je danas podiglo optužnicu protiv K. H. (34) iz Bele Crkve, zbog sumnje da je tokom leta 2023. godine do 14. novembra iste godine u tom gradu maloletnim licima neovlašćeno prodavao opojnu drogu marihuanu, i to dečaku (15) iz Kusića po gram na svaka dva do tri dana, a drugom (17) iz Bele Crkve deset puta po 1 ili 0,5 grama.