ĐORĐE DAVID STIGAO U SRBIJU: Roker najavio konferenciju na kojoj će otkriti sve detalje saobraćajke

Poznati roker i član žirija "Zvezda Granda" Đorđe Nikolić, poznatiji kao Đorđe David, vratio se u Srbiju i za sutra najavio je konferenciju za medije povodom nemilog događaja na auto-putu Kumanovo-Tabanovci u Severnoj Makedoniji, kada je u saobraćajnoj nesreći nenamerno naleteo automobilom na ženu iz Kumanova Lj. T. (49) i usmrtio je. On će, kako saznajemo, na konferenciji otkriti sve detalje tragedije, kao i ono što je posle nezgode doživeo.

Foto: Printscreen/Prva TV

Podsetimo, nezgoda se dogodila prošlog vikenda, kada su se tokom noći, sudarila dva automobila. Kako je saopštila makedonska policija, u nesreći su učestvovala vozila "folksvagen polo" sa kumanovskim registracijama, kojim je upravljao B. T. (24) iz Kumanova, "folksvagen golf" skopskih registracija, kojim je upravljao V. P. (45) i "opel insignija" srpskih registarskih oznaka, kojim je upravljao Đorđe David (59), državljanin Republike Srbije. Do sudara je došlo kada je vozač jednog od automobila ušao na auto-put u kontrasmeru. U međuvremenu je na auto-put iz vozila izašla Lj. T. i počela unezvereno da šeta. U tom trenutku, iza ugla, naišao je David, koji usled smanjene vidljivosti zbog magle, ali i neočekivanja da auto-putem neko šeta, "pokosio" ženu, koja je na licu mesta ostala mrtva.

Makedonska policija obavila je uviđaj i odmah Davidu uzela uzorak urina i krvi, kako bi proverili da li je vozio pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, a rezultat je bio - negativan.

Ipak, David je nekoliko dana zadržan dodatno u Severnoj Makedoniji. Ispitan je u policiji, zatim i u nadležnom Tužilaštvu o nesreći koja se dogodila. Iako nije bio direktno odgovoran za nezgodu, njemu su makedonske vlasti oduzele ličnu kartu, vozačku dozvolu i pasoš, te je do okončanja prvog dela istrage morao da ostane u toj zemlji i da se redovno javlja nadležnim službama. Nije zadržan u pritvoru, ali isto tako nije mogao ni da pređe granicu, odnosno, vrati se u Srbiju. No, posle nekoliko dana, to mu je, ipak, omogućeno.

Nakon tragedije, koja ga je ostavila u stanju šoka, David tvrdi da je teško podneo smrt žene. Kako nezvanično saznajemo, roker želi da se vidi sa njenom porodicom, izjavi saučešće i pomogne im.

I SAM POVREĐEN