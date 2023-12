PRVI SNIMCI POŽARA NA SENJAKU: Kulja gust dim (VIDEO)

VOZAČU „fiat punta“, dvadesetšestogodišnjaku iz Novog Sada, osumnjičenom da je skrivio saobraćajnu nesreću u Veterniku u utorak uveče u kojoj je poignuo šesnaestogodišnji I.N. iz tog mesta, prema saznanjima „Novosti“, određeno je zadržavanje do 48 sati. On se sumnjiči za teško delo protiv javnog saobraćaja.