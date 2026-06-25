ALARMANTNO: Samozvani analitičar Radić pobegao iz zemlje iako je pod istragom za teško krivično delo
KAKO nezvanično saznajemo, samozvani analitičar Aleksandar Radić pobegao iz zemlje, iako je pod istragom zbog sumnje da je jedan od organizatora fabrikovane afere “zvučni top”!
Ova situacija, koja mora da alarmira državne organe, dešava se nakon što je Radić u ponedeljak bio na informativnom razgovoru u policiji po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a u vezi sa njegovim lažnim izjavama od 15. marta 2025. godine u vezi sa upotrebom "zvučnog topa" od strane državnih organa prema građanima okupljenim na kraju protesta ranije istog dana.
Radiću je policija, podsetimo, prilikom pretresa stanova koje koristi po naredbi suda oduzela i materijale iz njegovih kompjutera, koji će biti veštačeni.
Podsetimo, svi državni organi su odmah izričito negirali upotrebu zvučnog topa ili bilo kakvog drugog sličnog sredstva, a Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je krajem prošle sedmice da je došlo do dokaza kako je čitava akcija uličnog simulovanja upotrebe zvučnog topa i medijskih spinova sprovedena planski i organizovano, kako bi bila iskorišćena za organizovani napad na najviše državne organe.
U tom sluslu, kako je saopšteno, VJT u Beogradu vodi predistražni postupak zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja ili nekog drugog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.
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