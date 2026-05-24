UHAPŠEN G.S. IZ SREMSKE MITROVICE: Na videu-snimku pretio smrću Aleksandru Vučiću
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su G. T. (51) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.
Sumnja se da je u videu-snimku emitovanom preko društvene mreže izjavio pretnje smrću predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
(Telegraf)
