Hapšenja i istraga

UHAPŠEN G.S. IZ SREMSKE MITROVICE: Na videu-snimku pretio smrću Aleksandru Vučiću

V.N.

24. 05. 2026. u 17:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su G. T. (51) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

УХАПШЕН Г.С. ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: На видеу-снимку претио смрћу Александру Вучићу

Foto: Profimedia/Ilustracija

Sumnja se da je u videu-snimku emitovanom preko društvene mreže izjavio pretnje smrću predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DONALD TRAMP OVOG VIKENDA SPASIO ZVEZDU I PARTIZAN? Menadžeri u šoku, navijači u delirijumu!

DONALD TRAMP OVOG VIKENDA SPASIO ZVEZDU I PARTIZAN? Menadžeri u šoku, navijači u delirijumu!