PUCNJAVA NA SLAVI U KRUŠEVCU: Posvađali se, pa ranio mladića (26)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su A. S. (45) iz okoline ovog grada zbog sumnje da je sinoć, tokom proslave krsne slave, iz vatrenog oružja ranio dvadesetšestogodišnjeg sugrađanina.
Incident se dogodio oko 23 časa, u trenutku kada je slavlje bilo u toku.
Prema nezvaničnim informacijama, pucnjavi je prethodila žustra rasprava koja je ubrzo prerasla u fizički obračun.
Osumnjičeni A. S. se tereti da je u jeku sukoba potegao vatreno oružje i ispalio više hitaca u pravcu dvadesetšestogodišnjaka.
- Žrtva je pogođena u predelu ruke i stomaka. Srećom, nakon lekarskog pregleda, konstatovano je da je reč o lakim telesnim povredama - navodi izvor blizak istrazi.
Tereti se za dva krivična dela
Policija je odmah nakon prijave izašla na lice mesta i lišila slobode napadača. A. S. se na teret stavljaju sledeća krivična dela:
- Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija;
- Laka telesna povreda.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. On će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu na saslušanje.
Istraga je u toku i ona će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog incidenta, kao i to da li je oružje bilo u ilegalnom posedu.
(Kurir)
BONUS VIDEO - Povorka je krenula ka mestu gde će heroj Stefan biti sahranjen
Preporučujemo
IMA POVREĐENIH U STRAVIČNOJ SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Policija i Hitna pomoć odmah reagovali
20. 01. 2026. u 17:03
TINEJDžER STRADAO U NESREĆI KOD GRAČANICE: Maloletni suvozač hitno prebačen u bolnicu
20. 01. 2026. u 16:23
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)