UKRAO KUTIJE SA KUHINJSKIM DODACIMA VELIKE VREDNOSTI: Lopov "pao" zbog 14.000 dinara, pa "zaradio" pritvor

Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je ubedljiv poraz u Moskvi: Rusija je savladala "orlove" sa 4:0 (2:0) u prijateljskoj utakmici odigranoj u nestvarnoj, istinski bratskoj atmosferi. Ipak, pitanje je kako bi se ovaj meč odvijao da u 19. minutu Milan Gajić nije isključen, i to opravdano. Crveni karton je doveo do toga da više od sat vremena ekipa selektora Dragana Stojkovića Piksija ima igrača manje na terenu i to protiv rivala željnog dokazivanja na međunarodnoj sceni, sa koje je, zbog rata u Ukrajini, ruska selekcija već dve godine izbačena.