"NE MOŽE PENZIONER U ĆELIJU SA MLADIĆIMA": Advokat Nebojša Milosavljević optužuje - U slučaju zlostavljanja u KPZ Padinska skela svi zakazali

ADVOKAT Nebojša Milosavljević ističe za "Novosti" da je jeziva smrt Stanimira Brajkovića u KPZ Padniska skela očigledan primer da je naš penalni sistem zatajio. Da je, tvrdi, pokazao pravo lice kad je reč o resocijalizaciji, krivičnoj sankciji koju odredi sud, kao i da li nadležni organi uopšte kontrolišu kako funkcionišu naši kazneno-popravni zavodi.

Foto: Fejsbuk

- Kao društvo, treba duboko da se zamislimo gde mi to živimo. Da neko ko je osuđen na 30 dana zatvora, jer nije platio novčanu kaznu, doživi to što je doživeo, to nije bilo nikada - kaže Milosavljević i dodaje da je to slika našeg društva i morala u kojem smo se našli.

Naš sagovornik ističe da su naši zatvori postali univerziteti za usavršavanje kriminala:

Foto: P. Mitić Nebojša Milosavljević

- Postavlja se pitanje šta radi država. Nije dovoljno napraviti moderne kazamate i samo ih opremiti. U tim zatvorima žive ljudi, bilo da su osuđenici, bilo da su zaposleni čuvari, psiholozi, pedagozi, čija je uloga da prevaspitaju ljude koji su sa druge strane zakona. Da ih edukuju i da prate njihovu resocijalizaciju da bi se vratili kao korisni članovi društva. Sve je to zatajilo i pokazalo jednu svojevrsnu patologiju našeg društva.

Milosavljević napominje da u zavodima postoje službe čiji zaposleni treba da obavljaju selekciju osuđenika, po težini učinjenog krivičnog dela, ali i po njihovom psihičkom stanju. Tih selekcija mora da bude i kad je reč o osuđenima za prekršaj. I oni moraju da idu na određene preglede, tako da su u ovom slučaju zatajile i te stručne službe.

Na ulici zbog neplaćenih računa PREMA Milosavljevićevim rečima, još jedan paradoks u ovom slučaju je visina novčane kazne, koju je Stanimir trebalo da plati, a koju zbog nemaštine nije mogao, pa je završio u zatvoru. - Čovek koji nema para da plati prekršajnu kaznu završio je u zatvoru, a oni koji naprave teža krivična dela dobijaju uslovne kazne. Došli smo dotle da ljude zbog neplaćenih računa izbacuju na ulicu, a opasni kriminalci se šetaju na slobodi.

- Ima ljudi koji odgovaraju za lakša krivična dela, ali su latentne psihopate i zbog toga su veoma važni stručni timovi u zavodima - izričit je Milosavljević. - Ne može neko ko ima 74 godina da izdržava kaznu sa decom od 20 godina. Država o svemu tome mora da povede računa i da adekvatno sankcioniše ljude koji su zloupotrebili položaj i nisu radili kako im pravila službe i zakon nalažu. Počev od upravnika, pa do zdravstvene službe.

Naš sagovornik ističe da je u ovom stravičnom slučaju zatajio i lekar koji je pregledao Stanimira, kada se požalio na povrede, tvrdeći da ih je zadobio od pada:

- Neverovatno je da lekar nije ustanovio o kakvim je povredama reč i kako su nastale. Pitam se čemu onda služi zdravstvena ustanova u zatvorima.

BONUS VIDEO - DR NOVOSTI: Kako biti emocionalno inteligentniji?