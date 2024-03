BAKA VUKOSAVA (85) PRIČALA DA IMA PUNO PARA: Posle pljačke starice u Drenu kod Obrenovca intenzivno se traga za razbojnicima

Policija i Tužilaštvo intenzivno tragaju za dvojicom, za sada nepoznatih razbojnika, koji su, uz pretnje batinama i oružjem opljačkali Vukosavu V. (85) iz sela Dren kod Obrenovca i uzeli joj na silu oko 1.000 evra koje je spremala za sahranu!

Foto: Profimedia

Pljačkaši su jadnoj ženi, iz kuće koju su pretresali satima, odneli i oko 20.000 dinara i zlatni nakit. Onda su pobegli, prethodno joj zapretivši da slučajno ne zove komšije i policiju i ne priča šta joj se desilo, inače će je ubiti!

Pljačka se dogodila 12. marta, između dva i tri sata posle ponoći. Sumnja se da su dvojica razbojnika ušli kod Vukosave u kuću kroz prozor kupatila, dok je ona spavala. Napadači, koji su nosili maske, probudili su staricu, koja u kući živi sama. Onako još sanjivoj, zapretili su joj da bude tiha, a potom i oružjem koje su imali kod sebe.

- Mnogo sam se uplašila - tvrdi starica. - Ti ljudi su pretresli sve živo u kući, čak i tavan. Uzeli su mi pare koje sam dugo odvajala za sahranu, velim da se moji ne troše. A, mislila sam, ako dočekam i ne umrem skoro, onda da taj novac dam unucima kad se budu ženili. Sad nema ni za njih, ni za mene.

Vukosava tvrdi da je novac krila u najlon kesi, koju je ostavila u kanti sa prljavim vešom:

- Razbojnici su našli još novca koji sam držala u ormanu i uzeli su i to. Onda su me naterali da skinem nakit sa sebe, tri prstena i minđuše i da im i to predam. Dala sam sve samo da mi ne naude, jer su mi pretili.

PRIČALA DA ŠTEDI

Pričala je ona komšinicama da štedi novac, nije to krila. Jednom je govorila da je to za svadbu unuka, drugi put za sahranu - kaže naš sagovornik upoznat sa slučajem. - Ali, svakako je govorila da "ima puno". Zato i sumnjamo da je, možda, neko čuo Vukosavu šta govori, pratio situaciju i na kraju je iskoristio. Tačnije, mislimo da je Vukosava tipovana i moguće čak da joj je sve ovo uradio neko koga i poznaje.