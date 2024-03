ADVOKAT ALEKSANDAR ŠĆEKIĆ KOJI ZASTUPA PORODICU LJUBOMIRA ROMANOVA, ZA "NOVOSTI": Eklstonovi crtaju metu Radosavljevićima

CELA porodica Radosavljević je pohapšena i u pritvoru zbog navodnog pranja para. Čak i žena od 70 godina. Da bi ovo krivično delo postojalo, mora da ima prethodni postupak u kom je potvrđeno da je nešto rađeno nezakonito. Ne može da postoji pranje para, kada je reč o tekućoj potrošnji. To kaže zakon. Nije tačno da su opljačkali vile u Londonu. I ljudi koji su uhapšeni u Engleskoj zbog tog dela, pušteni su iz pritvora.

Foto: D. Milovanović/Privatna arhiva

Ovo tvrdi advokat Aleksandar Šćekić, koji zastupa porodicu Ljubomira Romanova Radosavljevića, osumnjičenu da je novac stečen u pljačkama po Evropi, oprala u Srbiji, kupujući stanove, kuće, automobile, satove i nakit.

- Na Ljubomirovu majku Milku vodi se jedan stan - tvrdi branilac. - Valjda žena ima pravo da živi u objektu, koji je kupio njen sin. Malo je nedostajalo da se u zahtevu za sprovođenje istrage nađe i njegov otac, koji je umro još pre dve godine. U zahtevu se spominje i njegov rođeni brat Robert, za navodnih 250.000 švajcarskih franaka, koje je stekao nelegalno u Švajcarskoj. A, tamošnji sud je oslobodio krivice Roberta za pomenuto krivično delo.

Obrenovačka porodica Radosavljević, objašnjava advokat Šćekić, bogatstvo je stekla radeći u Italiji 40 godina. Tamo poseduju firme i nekretnine. Optužbe o pljačkama po Evropi nemaju nikakvog osnova. To je potvrdio i prethodni zahtev Velike Britanije da im se Ljubomir Radosavljević izruči, a naše pravosuđe je to odbilo, jer nije pružen ni jedan dokaz da je on to učinio.

- Interesantna je priča vezana za porodicu Eklston i krađu njihovog nakita - tvrdi advokat. - Tamara Eklston je stalno menjala njegovu vrednost. Prvo su prijavili da narukvica i prstenje vrede sto miliona funti. Kada je osiguranje odbilo da isplati štetu, jer je vrednost bila precenjena, onda su prijavili da im je nestao nakit vredan 65 miliona funti. Kada ni to nije prošlo, smanjili su na 26 miliona. To je jedna sprdnja i njihov pokušaj da prevare osiguravajuću kuću.

Porodica Radosavljević, prema rečima njihovog pravnog zastupnika,trpi lični teror od "gospođe Eklston":

- Oni su se usudila da u Italiji daju izjavu u kojoj nude nagradu od šest miliona evra za Ljubomira. Na taj način njemu i njegovoj porodici crtaju metu na čelu. Zatražili smo zaštitu i od tamošnjeg suda.

Za pronađene satove, nakit i automobile, koje je srpska policija, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK), privremeno oduzela od ove porodice, advokat Šćekić tvrdi da su legalno kupljeni:

- Za svaki sat i komad nakita postoji račun. Ista je situacija i sa stanovima. Postoje računi, vidi se putanja novca. Stan se vodi na njegovu ćerku, a ona živi sa majkom. Uhapšene su obe. Ovo je skandal. Cela porodica je u pritvoru da bi se izvršio pritisak na Ljubomira da prizna nešto što nije uradio. Sada su prešli i na njegovog bratanca Kristijana. Takođe, hapse Robertovu ženu, za stan koji je kupila u Beogradu, a postoji dokaz da je u Italiji prodala nekretninu i tim novcem pazarila ovde.

RENT-A- KAR

DEO vozila, koja su oduzeta od ove obrenovačke porodice, pripadaju jednoj rent-a-kar agencije. Ona ih sada potražuje, ali su ona privremeno zaplenjena, kao deo imovine Radosavljevića, iako to faktički nije.

NAKIT

NI jedan komad nakita nije pronađen kod Radosavljevića,a da potiče iz pljački,koje se pominju u tužilačkim spisima. Takođe, ni satovi.

- Nema poranja para, ako je iz tekuće potrošnje, toga u svetu nema - ponavlja advokat Aleksandar Šćekić. - Uhapsili su ženu od 7o godina,koja čak i ne zna šta je pranje novca, a pri tom u Italiji poseduje kuće i stanove, koji vrede više miliona evra.