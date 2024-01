UZNEMIRUJUĆE RAZBOJNIŠTVO U SUBOTICI: Opljačkane prostorije udruženja za osobe sa smetnjama u razvoju

Prostorije Udruženja za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama „ZaJedno” u Subotici su obijene i iz radionica za radnu terapiju ukradeni su elektromotori, kompresor, vaga, kolica i alat.

foto:J.L.

Prostor na Putu Edvarda Kardelja 134 Udruženje „ZaJedno“ dobilo je na korištenje od lokalne samouprave pre nekoliko godina i tamo se nalazi briketni centar u kom se odvijala radna terapija osoba sa psihofizičkim smetnjama.

-Sa zadnje strane su razvalili dvoje vrata i ušli su u prostorije odakle su odneli stvari. Iz prve prostorije su odneli građevinska kolica i mali kompresor, a iz druge prostorije su skinuli dva elektromotora za proizvodnju peleta, električnu vagu i sitan alat koji je služio za održavanje – priča Ferenc Futo, otac jednog korisnika.

Udruženje "ZaJedno" pre desetak godina pokrenulo je ovaj projekat, a kroz radionicu za proizvodnju peleta i briketa prošlo je 14 korisnika.

- Taj prostor i mašine su bile namenjene za radno-terapijske aktivnosti onih naših članova koji nigde ne mogu da se zaposle. Njima je to mnogo značilo, jer im je pružalo doživljaj lične korisnosti. Briket i pelet su nosili kući ili smo džakove delili našim članovima koji su skromniji materijalnih mogućnosti i to je bilo veliko zadovoljstvo i za one koji proizvedu i za one koji dobiju - navodi Vesna Gavrić, defektolog u Udruženju "ZaJedno" - Ovo je veliki gubitak, ne samo u materijalnom smislu, već je u pitanju gubitak mogućnosti da jedan broj naših članova može da ispuni vreme korisnim radnim aktivnostima.