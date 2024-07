VUČIĆ NA GRADILIŠTU "EKSPO 2027:" Ovde će kvadrat biti skuplji nego u centru grada - apsolutna vrednost i veliko čudo!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je iznenada na gradiliše "EKSPO 2027" kako bi obišao radnike koji vredno rade po velikim vrućinama. Sa njim je stigao i ministar finansija Siniša Mali.

Foto: Instagram

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić seo je radnicima za sto i razgovarao sa njima o napretku radova ali i uslovima za rad.

Foto: Printskrin/Informer

- Srećan sam što imamo ovako vredne ljude. Svi ovi ljudi znaju da, osim što zarađuju za život za svoje porodice, znaju i da učestvuju u nečemu što je istorijska stvar i znaju da će i njihova deca i unuci da kažu da su njihovi očevi i deke pravili istoriju. To se neće promeniti šta god radili - rekao je Vučić i dodao da radnici moraju da brinu o sebi i da se osvežavaju.

Foto: Printskrin/Informer

- Ponosni smo što gradimo Srbiju i što ide u ovakvom smeru - rekao je jedan od radnika.

Mali je projekat EKSPA uporedio sa Beogradom na vodi.

- Moramo da završimo, nemamo izbora - rekao je Mali.

- Radimo sa tematskim parkom. Gledamo šta je to što nije preskupo od Legolenda do mnogih drugih, pa da napravimo ono što je apsolutno najbolje. Do kraja 2026. godine će biti gotov Delfinarijum, kao što će i kod Ušća biti gotov akvarijum - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je srećan što ljudi različitih vera rade i da mu je drago.

- Svi lepo i zajedno. Svi se poštujemo i volimo. Pišemo istoriju ove zemlje. Shvatili sm oda smo kao ljudi isti - rekao je Vučić.

O izjavi Denisa Bećirovića - Nekima se veoma žuri da i svoj i druge narode uvedu u nesreću. Meni se žuri da sačuvamo mir i stabilnost i da nastavimo sa ovakvim projektima. Ti kojima se žuri u sukobe, neka dobro azmisle šta rade. Loše je to što rade i za naš i za njihov narod, ne razumem zašto - rekao je Vučić.

- Ovde će kvadrat bi iskuplji nego u centru grada. Pristan će biti na kilometar odavde. Imaćete bulevar, vozila koje nemaj uvozače. Ko god bude ovde živeo, biće na najboljem mestu. Potpuno novi centar Beograda, kao u London, Brodvej... Kao Beograd na vodi, pobedio sve. A ovo će biti apsolutna vrednost i veliko čudo - rekao je Vučić.

Govoreći o letećim taksijima i komentarišući to što se neki smeju, Vučić je rekao da nikada ne bi potcenjivao nešto.

- Kao što su bile Vučićeve fantazmagorije Beograd na vodi, tako i ovo. Videćete 1. januara 2027. Pregovaramo sa šest kompanija. Dve kineske, jedna francuska. Biće velika utakmica za leteće taksija. Samo tšo će Siniša prvi da se vozi, pa onda ja.

Govoreći o Nacionalnom stadionu, on kaže da će po lepoti biti u prva tri, možda čak i najlepši.

- 2028. će se ovde igradi finale Lige evrope. Neka gledaju ovi iz Zvezde i Partizana je l će da urade nešto.