Ekonomija

VUČIĆ: Nadam se da će makar deo kineskih kompanija koje smo pozvali doći u Srbiju

В. Н.

26. 05. 2026. u 08:36

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se nada da će makar deo kineskih kompanija koje je tokom posete Kine pozvao da dođu u Srbiju to i učiniti i dodao da bi se time unapredili i svi kapaciteti u našoj zemlji.

ВУЧИЋ: Надам се да ће макар део кинеских компанија које смо позвали доћи у Србију

Foto: Novosti

Vučić je, u izjavi medijima nakon posete kompaniji Šaomi (Xiaomi), kazao da je i tu kompaniju pozvao da ukoliko krenu da razmišljaju o ulaganju u Evropu, razmotre Srbiju kao jednu od potencijalnih destinacija.

- Bio sam i u Volkswagenu, ali ovako nešto nikada nisam video - kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, u toj kompaniji 2.000 radnika, sve su roboti i sve je automatizovano, izbaci u dve smene 1.500 automobila. U bilo kojoj evropskoj fabrici prosek je i to tamo gde je relativno dobra produktivnost, da 6.000 radnika izbaci 400 automobila, ukazao je Vučić.

Dodao je da Šaomi ulazi polako u trku sa Teslom i takmiče se sa njima. 

- U svakom slučaju, zaista impresivno i nadam se da ćemo i zbog onoga o čemu je govorio predsednik Si i zbog svega drugog što Srbija može da ponudi, makar jedan deo kineskih kompanija koje smo pozvali i koje želimo da vidimo u Srbiji, moći da dobijemo i time unapredimo, ne samo biznis environment, nego da unapredimo sve naše kapacitete, potencijale i mogućnosti za budućnost - rekao je predsednik.

Vučić se osvrnuo i na današnju posetu Univerzitetu Ćinghua i naveo da je iz razgovora sa studentima i profesorima naučio mnogo toga o mladim ljudima i njihovim potrebama.

Govoreći o poseti Muzeju Komunističke partije Kine, Vučić je naveo da je dosta naučio o tradiciji i o rezultatima koje je Kina postigla od, pre svega, 1949. godine. 

(Tanjug)

BONUS VIDEO: OVI AUTOMOBILI ĆE PREGAZITI SVE: Vućić obišao moćne mašine

DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran je uspeo nešto nezamislivo

U dramatičnom obrtu koji ilustruje koliko je geopolitika preuzela Svetsko prvenstvo 2026, FIFA je odobrila iranskoj fudbalskoj reprezentaciji da premesti svoj trening kamp iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko - konkretno u granični grad Tihuanu, samo 55 minuta leta od utakmica Iranaca u Los Anđelesu.

25. 05. 2026. u 16:36

