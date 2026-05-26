VUČIĆ: Nadam se da će makar deo kineskih kompanija koje smo pozvali doći u Srbiju
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se nada da će makar deo kineskih kompanija koje je tokom posete Kine pozvao da dođu u Srbiju to i učiniti i dodao da bi se time unapredili i svi kapaciteti u našoj zemlji.
Vučić je, u izjavi medijima nakon posete kompaniji Šaomi (Xiaomi), kazao da je i tu kompaniju pozvao da ukoliko krenu da razmišljaju o ulaganju u Evropu, razmotre Srbiju kao jednu od potencijalnih destinacija.
- Bio sam i u Volkswagenu, ali ovako nešto nikada nisam video - kazao je Vučić.
Prema njegovim rečima, u toj kompaniji 2.000 radnika, sve su roboti i sve je automatizovano, izbaci u dve smene 1.500 automobila. U bilo kojoj evropskoj fabrici prosek je i to tamo gde je relativno dobra produktivnost, da 6.000 radnika izbaci 400 automobila, ukazao je Vučić.
Dodao je da Šaomi ulazi polako u trku sa Teslom i takmiče se sa njima.
- U svakom slučaju, zaista impresivno i nadam se da ćemo i zbog onoga o čemu je govorio predsednik Si i zbog svega drugog što Srbija može da ponudi, makar jedan deo kineskih kompanija koje smo pozvali i koje želimo da vidimo u Srbiji, moći da dobijemo i time unapredimo, ne samo biznis environment, nego da unapredimo sve naše kapacitete, potencijale i mogućnosti za budućnost - rekao je predsednik.
Vučić se osvrnuo i na današnju posetu Univerzitetu Ćinghua i naveo da je iz razgovora sa studentima i profesorima naučio mnogo toga o mladim ljudima i njihovim potrebama.
Govoreći o poseti Muzeju Komunističke partije Kine, Vučić je naveo da je dosta naučio o tradiciji i o rezultatima koje je Kina postigla od, pre svega, 1949. godine.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: OVI AUTOMOBILI ĆE PREGAZITI SVE: Vućić obišao moćne mašine
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
RUSI IZDALI HITNO UPOZORENjE KIJEVU: "Napustite ukrajinsku prestonicu - došlo je do tačke pucanja"
"SVE je ovo došlo do tačke pucanja."
25. 05. 2026. u 18:56
Komentari (0)