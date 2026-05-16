NOVA PREVARA LOPOVA: Ovako na pumpama "skimuju" kartice i prazne račune!

LOPOVI koriste uređaje za „skimovanje” kartica kako bi ukrali podatke sa debitnih i kreditnih kartica na benzinskim pumpama. Evo na šta treba da obratite pažnju i kako da se zaštitite da ne postanete žrtva.

Razmišljate o putovanju automobilom ovog leta? Nisu samo cene goriva ono na šta treba da pazite. Uređaji za krađu podataka kartice na benzinskim pumpama takođe mogu ozbiljno da ugroze vaše finansije.

Prema podacima američkog Federalnog istražnog biroa (FBI), prevare sa skimovanjem kartica svake godine koštaju finansijske institucije i potrošače više od milijardu dolara.

Šta je uređaj za skimovanje kartica i kako funkcioniše?

Uređaj za skimovanje kartica na benzinskoj pumpi je skriveni aparat koji krade podatke sa platnih kartica kada plaćate gorivo. Može biti postavljen preko čitača kartice, sakriven iza prednje strane aparata na pumpi, povezan sa unutrašnjom elektronikom pumpe ili uparen sa malom kamerom ili dodatkom preko tastature kako bi zabeležio vaš lični identifikacioni broj (PIN).

Takve uređaje nije uvek lako uočiti. Skimeri na pumpama mogu biti povezani sa unutrašnjim instalacijama i potpuno nevidljivi spolja. Druga mogućnost je da se uređaj nalazi unutar pumpe i čuva podatke sa kartica za kasnije preuzimanje ili bežični prenos. Zbog toga je provlačenje kartice često rizičnije od korišćenja čipa, beskontaktnog plaćanja ili mobilnog novčanika.

Za postavljanje spoljašnjih skimera obično je potrebno svega nekoliko sekundi, dok unutrašnji uređaji zahtevaju više vremena i pristup unutrašnjosti pumpe.

U jednom slučaju u američkoj saveznoj državi Juta, lopovi su instalirali opremu za skimovanje sa blutut povezivanjem na matične ploče pumpi, a zatim su se vraćali u domet blutut signala kako bi preuzeli podatke sa kartica. Uključujući brojeve kreditnih kartica i imena korisnika.

Nakon toga su koristili te podatke za pravljenje duplih, kloniranih kartica sa istim informacijama kao na originalnim kreditnim ili debitnim karticama korisnika. Po izradi kloniranih kartica, kriminalci su ih testirali malim transakcijama – uglavnom od jednog dolara – kako bi utvrdili koje kartice mogu koristiti za veće kupovine i podizanje gotovine.

Na kraju je šestoro optuženih proglašeno krivim i osuđeno zbog učešća u ovoj šemi.

Da li postoje i drugi uređaji za skimovanje kartica?

Benzinske pumpe nisu jedina mesta na kojima možete naići na skimer. Lopovi ih postavljaju i na bankomatima, automatima za prodaju, parking aparatima i drugim terminalima za plaćanje gde provlačite, ubacujete ili prislanjate karticu.

Osnovna ideja je ista – krađa podataka za plaćanje. U nekim slučajevima i snimanje PIN-a pomoću skrivene kamere ili dodatka preko tastature.

Šta lopov može da uradi sa podacima sa vaše kartice?

Ono što su uradili lopovi iz Jute nije ništa neuobičajeno.

Skimer može kriminalcima pružiti dovoljno informacija za pravljenje kloniranih ili falsifikovanih kartica. Kao i za obavljanje neovlašćenih kupovina goriva, poklon kartica ili elektronike koristeći vašu kreditnu ili debitnu karticu.

Ako uspeju da dođu i do vašeg PIN-a, mogu isprazniti novac sa vašeg bankovnog računa. Čak i ako podatke ne iskoriste odmah za krađu, mogu ih prodati na kriminalnim internet tržištima ili kombinovati sa drugim podacima za dodatne pokušaje krađe identiteta.

Ne postoji jedinstvena javna baza podataka koja rangira američke savezne države isključivo prema broju slučajeva skimovanja na benzinskim pumpama. Ali, širi podaci o skimovanju kartica pokazuju da je problem koncentrisan u nekoliko država.

Prema kompaniji Fair Isaac Corporation, poznatijoj kao FICO, Kalifornija je 2023. bila vodeća po broju lokacija sa zabeleženim skimovanjem.

Međutim, 2025. godine Njujork je prestigao Kaliforniju po učestalosti kompromitovanja kartica. Tokom prošle godine čak 70% svih takvih slučajeva dogodilo se u samo 10 saveznih država: Njujorku, Kaliforniji, Masačusetsu, Merilendu, Virdžiniji, Pensilvaniji, Nju Džerziju, Koloradu, Teksasu i Ilinoisu.

Kako možete da se zaštitite od skimera?

Uporedite pumpe pre nego što provučete karticu.

Čitač kartice, tastatura, deo za beskontaktno plaćanje, okvir ekrana i vratanca pumpe trebalo bi da izgledaju isto kao na drugim pumpama. Ako je čitač na vašoj pumpi druge boje, ima neusklađenu plastiku, čudne spojeve ili dodatni sloj preko uređaja, razmislite o tome da odete na drugu pumpu.

Fizički pregledajte čitač. Pre ubacivanja ili provlačenja kartice pogledajte uređaj. Pokušajte lagano da pomerite ili prodrmate čitač i tastaturu. Ako se pomeraju, prijavite to i koristite drugu pumpu.

Proverite panel pumpe i sigurnosnu plombu. Ako deluje da je kućište pumpe otvoreno, oštećeno ili loše poravnato, izbegnite tu pumpu.

Američka Federalna trgovinska komisija (FTC), zadužena za zaštitu potrošača od obmanjujućih i nepoštenih poslovnih praksi, objašnjava da mnoge pumpe koriste sigurnosne plombe na panelima, pa otvoreni paneli mogu pokazivati oznaku da je zaštita prekinuta.

Obratite pažnju na skrivene kamere ili dodatke preko tastature. Prema FBI-u, kamera može biti sakrivena iznad tastature, pored ekrana, ispod držača za brošure ili u malom otvoru. FBI takođe upozorava da dodaci preko tastature mogu beležiti pritiskanje tastera i da vizuelne nepravilnosti na tastaturi mogu ukazivati na strani uređaj. Ako morate da unesete PIN, poslušajte savet koji vam je verovatno dala majka: prekrijte tastaturu rukom dok kucate.

Koristite pumpe bliže prodavnici. Pumpe koje su bliže kasi i u vidokrugu zaposlenih manje su privlačne lopovima jer ih je teže neopaženo prepraviti. FBI posebno preporučuje izbor pumpi koje su bliže prodavnici i direktno vidljive zaposlenima.

Koristite beskontaktno plaćanje ili mobilni novčanik kada je moguće. Beskontaktna plaćanja su uglavnom bezbednija od provlačenja kartice jer ne otkrivaju podatke sa magnetne trake. Kada god je moguće, koristite kreditnu karticu ili mobilni novčanik umesto debitne kartice.

Šta da uradite ako mislite da je vaša kartica skimovana?

Ako mislite da ste postali žrtva skimovanja kartice, odmah kontaktirajte svoju banku. Objasnite šta se dogodilo i preduzmite korake za ublažavanje štete. To može uključivati blokiranje kartice, osporavanje neovlašćenih transakcija i traženje nove kartice sa novim brojem. Ako ste koristili debitnu karticu, obavezno promenite PIN.

Bez obzira na to da li ste koristili kreditnu ili debitnu karticu, uključite obaveštenja o transakcijama i pažljivo pregledajte nedavne i transakcije na čekanju.

FTC navodi da je brzo prijavljivanje veoma važno, jer vaša odgovornost zavisi od vrste kartice i vremena prijave.

Kod kreditnih kartica, teret gubitka uglavnom snosi izdavalac kartice. Ako prijavite da je kartica izgubljena ili ukradena pre nego što bude iskorišćena, ne možete biti odgovorni za neovlašćene troškove. Federalni zakon u SAD uglavnom ograničava vašu odgovornost na maksimalno 50 dolara ako je kartica izgubljena ili ukradena.

Sa debitnim karticama situacija može biti teža jer novac odmah nestaje sa računa. Prema američkom Birou za finansijsku zaštitu potrošača (CFPB), ako obavestite banku u roku od dva radna dana nakon što otkrijete gubitak ili krađu, vaša odgovornost je ograničena na iznos neovlašćenih transakcija ili 50 dolara, u zavisnosti od toga šta je manje.

Nakon dva radna dana, mogli biste biti odgovorni za iznos do 500 dolara. Međutim, ako je novac već skinut sa računa, možda ćete morati da čekate završetak istrage pre nego što vam gubitak bude nadoknađen.

Zbog tih vremenskih problema, kreditne kartice se generalno smatraju bezbednijim za svakodnevnu zaštitu od prevara nego debitne kartice.

