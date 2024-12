NEOBIČAN NAČIN PROSLAVE NOVE GODINE: Uđete u autobus, ali ne znate gde idete

PUTNICI se okupe, uđu u autobus gde ih sačeka muzika koja podiže dobro raspoloženje, i kreću na doček Nove godine, ali ne znaju kuda idu, gde će ih turistička agencija odvesti. To je neobičan način novogodišnje proslave na lokacijama u Srbiji koji je sve popularniji.

Mladi se uželeli zabave

U pitanju su takozvani programi iznenađenja, a odredišta su najčešće salaši, etno-domaćinstva, ili neke destinacije koje nisu uobičajene.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta), kaže da ove ture postoje već nekoliko godina u našoj zemlji i da raste broj agencija koje ih realizuju. On navodi da putnici ne znaju unapred tačnu destinaciju, a znaju vreme i mesto polaska. - Ima više programa, može biti samo doček, to znači da se popodne stiže u objekat, organizovani su večera, muzika i proslava do ranih jutarnjih sati, doručak, pa se kreće nazad - objašnjava za "Novosti" Seničić. - Ima i programa sa dva noćenja, i tri dana, koji uključuju i reprizu novogodišnjeg dočeka. Tu se obično narednog dana organizuju neke aktivnosti, kuva se rakija, vino ili su obuhvaćene neke manifestacije u samom mestu, razgledanje okoline.

Kako dodaje, ovakvi aranžmani zovu se autobus iznenađenja, i ljudi su uglavnom veoma zadovoljni.

- To obično uplaćuju neka veća društva, nekoliko parova, ljudi koji žele da provedu zajedno Novu godinu i nije im bitno gde će to biti - ističe Seničić. - Hrana i muzika su uvek dobri na tim turama. Tu je važan vodič koji daje šmek putovanju, i agencije na tome insistiraju. Ovi programi su vrlo popularni, dobra su iskustva ljudi koji su bili na tim putovanjima i onda oni to prenose.

On kaže da su u staroj Jugoslaviji velike agencije radile takve ture vozom i autobusom i tada se putovalo u inostranstvo. Programi iznenađenja se u Srbiji organizuju i tokom godine, ali je najveće interesovanje za najluđu noć.

Čitateljka "Novosti" Jelena Đorđević više puta je bila na ovim turama, i nosi lepa iskustva. Kaže da se uvek dobro provela, ali da joj je poseban bio jedan doček srpske Nove godine. - To je bilo najveće iznenađenje, ni u snu nisam mogla da sanjam gde ću da završim - priča nam Đorđevićeva. - Tokom puta vodič nam je golicao maštu, provocirao nas da pokušamo da pogodimo gde idemo. Shvatili smo da se približavamo Požarevcu, a kada se autobus zaustavio videli smo tablu na kojoj je pisalo da smo u naselju Zabela. Nama je svima asocijacija odmah bila zatvor, a došli smo u jedan odličan restoran, sa izvrsnom hranom, pićem, muzikom. Kako ističe provod je bio nezaboravan, a zanimljivo je da su tek na kraju shvatili da su konobari i članovi orkestra zatvorenici. Ona objašnjava da se na prazničnim turama odmah u autobusu kreće sa muzikom, rakijicom i dobrim raspoloženjem. - Nekada je tu i živa svirka, obično harmonikaš, i bude vesela atmosfera tokom čitavog puta - ističe naša sagovornica. Ona je išla i na jednodnevne izlete koje agencije organizuju tokom godine i smatra da se na ovakvim turama više potrude da prijatno iznenade putnike, nego na klasičnim izletima. Kako navodi i neka planinarska društva organizuju slične programe iznenađenja, i to je bilo zabavno iskustvo.

Za tri dana do 360 evra CENA programa koji obuhvata prevoz, doček Nove godine, odnosno proslavu uz večeru i muziku do ranih jutarnjih sati i povratak je od 30 do 70 evra u zavisnosti od lokacije. Ture koje uključuju dva noćenja i tri dana, sa reprizom novogodišnjeg dočeka, koštaju od 160 do 360 evra. Pojedine turističke agencije navode da su u njihovom programu iznenađenja najčešća mesta koja se obilaze etno-sela i domaćinstva, vinogradi, vinski podrumi, vajati, ergele, manastiri, zoo-vrtovi, kao i spomenici kulture.