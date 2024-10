DALARI: Dobijanje investicionog rejtinga značajno priznanje i prekretnica za Srbiju

ZA Srbiju, čija se tržišna privreda i dalje razvija, dobijanje investicionog rejtinga predstavlja značajnu prekretnicu i priznanje napretka u fiskalnoj disciplini, stabilnoj makroekonomskoj politici i poboljšanju institucionalnog okvira, izjavio je Pjetro Dalari iz Odeljenja za ekonomiju Evropske investicione banke.

Foto: Shutterstock

- Jedna od ključnih prednosti investicionog rejtinga je povećana privlačnost državnih hartija od vrednosti za institucionalne investitore, posebno one sa mandatom da ulažu samo u sredstva investicionog ranga - rekao je Dalari za NIN.

To znači, prema njegovim rečima, da vlada može da se zadužuje po nižim stopama, jer se povećava potražnja stranih i domaćih investitora za njenim obveznicama, podstiče priliv kapitala, što rezultira čvršćim rasponom i boljom likvidnošću na sekundarnim tržištima. Objašnjava da investicioni rejting ukazuje na to da određena zemlja ima relativno nizak rizik od neizvršenja svojih dužničkih obaveza. Dodaje da države dobijaju kreditni rejting od agencija, ali da ga dobijaju i korporacije i drugi finansijski subjekti. Kreditne agencije vrše temeljnu procenu finansijskog zdravlja. Kada zemlja dobije investicionu ocenu, poput Srbije, to signalizira da je ta država bezbedna ili manje rizična za investicije, posebno u poređenju sa onima koji su ocenjeni slabije, rekao je za NIN Pjetro Dalari iz Odeljenja za ekonomiju Evropske investicione banke.

Na pitanje šta treba učiniti da se taj status sačuva ili još unapredi, Dalari kaže da Srbija da bi zadržala investicioni rang i postepeno napredovala na skali rejtinga treba da održava zdravu fiskalnu i makroekonomsku politiku, efikasno upravlja rizicima i unapredi strukturne reforme. Preporučljivo je, dodaje, da Srbija nastavi da racionalno upravlja javnim finansijama, tako što će kontrolisati deficite i obezbediti da nivo duga bude održiv.

- Monetarna politika treba da se fokusira na kontrolu inflacije u okviru ciljnog raspona centralne banke i očuvanje stabilnosti finansijskog sektora. Za Srbiju je takođe bitno da napreduje na putu ka Evropskoj uniji, jer to predstavlja važan element poverenja za investitore, kao i podupiranje dugoročnog rasta. Otvaranje novih poglavlja o pristupanju EU, unapređenje strukturnih reformi i ubrzanje tranzicije ka ekološki prihvatljivim izvorima energije doprineli bi pozicioniranju srpskog tržišta kao konkurentnijeg u okruženju EU - naveo je Dalari.

Na pitanje da li je dobijanje investicionog rejtinga dovoljno samo po sebi ili Srbija treba da uradi neke druge stvari vezane za svoj finansijski sektor i poslovno okruženje kako bi obezbedila održiv privredni rast, rekao je da nezavisnije odnosno jače institucije obično povećavaju poverenje investitora i smanjuju percepciju političkih i operativnih rizika za kompanije koje su spremne da investiraju u zemlji.

- Stoga su jake institucije, uključujući nezavisno pravosuđe, efikasnu javnu upravu i efikasne mere za borbu protiv korupcije, od vitalnog značaja. Kontinuirano usklađivanje sa finansijskim propisima EU i predvidljivi regulatorni okvir usklađen sa najboljom međunarodnom praksom mogu učiniti srpsko tržište kapitala privlačnijim za strane investitore - rekao je on.

Prema njegovim rečima, proširenje pristupa finansijskim uslugama u segmentima tržišta, kao što su ruralna područja i mala i srednja preduzeća i promovisanje raznovrsnijih i sofisticiranijih finansijskih instrumenata, uključujući korporativne obveznice, opštinske obveznice i derivate, može smanjiti oslanjanje na bankarske kredite i stvoriti alternativne kanale za finansiranje investicija.