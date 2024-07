OBILAZNICA OKO ZLATIBORA: Vesić i Stamatović sa građevincima

IZGRADNjA obilaznice oko Zlatibora je u punom jeku: u toku je realizacija treće faze radova koji će biti okončani u septembru, urađeno je do sada 2.6 kilometara trase, nastavak investicije planiran je i za iduću godinu a vlada Srbije je do sada uložila oko 7 miliona evra u ovaj posao.

Ministarstvo građevinarstva

- Koliko je ovaj posao korstan uveriće se ljudi koji dolaze na Zlatibor i oni koji sada prolaze ovim putem uz mogućnost da zaobiđu sam Zlatibor. Manje zagađenja i daleko bolji protok saobraćaja biće očigledni, a za sledeću godinu planiramo nastavak radova - naglasio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, tokom obilaska gradilišta sa predsednikom Opštine Čajetina Milanom Stamatovićem – Dogodine projektujemo nastavak trase dužine tri kilometara, , a zatim dodatnih četiri kako bi se povezali sa budućim auto – putem od Požege do Kotromana.

Vesić je naglasio da će se auto – put od Požege do Kotromana u prvoj fazi raditi do Sušice.

Ministarstvo građevinarstva

- To znači da ćemo čitav užički kraj povezati u mrežu auto – puteva – rekao je ministar.

Milan Stamatović smatra da ovakvi projekti menjaju značajno izgled i kvalitet života u maeim sredinama, poput Čajetine na čijem je čelu.

- Zlatiborska magistrala je jedna od najopterećenijih saobraćajnica, izgradnjom obilaznce značajno će se rasteretiti pritisak na Zlatibor, a otvoriće se mogućnosti za nove investicije i ulaganja - rekao je Stamatović.

Tokom ovog susreta rečeno je i to, da je jedan od prioriteta i obnova dela pruge Beograd – Bar i to deonice od Valjeva do Vrbnice za brzinu od 80 do 120 kilometara na čas.