ZA TRI MESECA JEFTINIJE POZAJMICE: NBS ponovo snizila osnovnu kamatu

GRAĐANI koji imaju kredite u dinarima sa varijabilnom kamatom i oni koji planaraju da uzmu takvu pozajmicu u naredna dva do tri meseca mogu da očekuju smanjivanje visine rate. Ovo je omogućeno današnjom odlukom Narodne banke Srbije, koja je drugi mesec zaredom snizila referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, na nivo od šest odsto. Izvršni odbor NBS smanjio je i stopu na depozitne olakšice na 4,75 procenata, kao i na kreditne olakšice na 7,25 odsto.

Foto Shutterstock

Prema oceni finansijskog stručnjaka Vladimira Vasića, ovo je dobar signal za finansijsko tržište i indirektno za korisnike dinarskih kredita.

- Postoji tendencija značajnog pada inflacije, i to daje osnovu NBS da popusti kaiš, verovatno će se taj trend nastaviti i u narednim mesecima - kaže za "Novosti" Vasić. - Ova odluka centralne banke znači da bi građeni koji su zaduženi u dinarima sa varijabilnom kamatom i oni koji planiraju da uzmu takav kredit, u narednih dva do tri meseca mogli da očekuju jeftinije pozajmice. Za one koji imaju kredite u domaćoj valuti sa fiksnom kamatom neće biti nikakvih promena.

Referentna kamata NBS, kako objašnjava, utiče na kretanje belibora od koga zavisi cena pozajmica u dinarima.

- Centralna banka je svojom odlukom o smanjenju osnovne kamate dala signal finansijskom tržištu, a kog trenutka će kamate na kredite u dinarima krenuti da padaju zavisi od reakcije banaka i njihove percepcije tržišta, odnosno ponude i tražnje za novcem - objašnjava Vasić. - U toku godine postoji nekoliko pikova veće potražnje, kao što su letovanje, priprema zimnice, polazak dece u škole. I sada je takva situacija zbog godišnjih odmora, a to znači da banke neće krenuti u smanjivanje kamata. Kada talas potražnje splasne, a to je negde za dva do tri meseca, građani mogu da očekuju jeftinije pozajmice.

Kako je centralna banka juče saopštila, Izvršni odbor je odluku o smanjenju osnovnih kamatnih stopa doneo, pre svega, imajući u vidu višemesečnu opadajuću putanju domaće inflacije i njen povratak u granice cilja u maju, u skladu s projekcijama NBS, kao i očekivano kretanje inflacije i drugih makroekonomskih pokazatelja iz domaćeg i međunarodnog okruženja u narednom periodu. Kako je navedeno, većina centralnih banaka predviđa da će se inflacija u njihovim zemljama vratiti u granice cilja u drugoj polovini ove ili prvoj polovini naredne godine. U skladu s tim, Izvršni odbor očekuje dalje usporavanje rasta cena proizvoda i usluga koje uvozimo.

NBS podseća i da je Evropska centralna banka snizila osnovne kamatne stope u junu, i da tržišni učesnici očekuju da bi novo smanjenje moglo da usledi krajem ove godine, dok za Sistem federalnih rezervi procenjuju da će biti jedno ili dva smanjenja referentne kamatne stope do kraja godine.

- Očekivano postepeno smanjenje cene evroindeksiranog zaduživanja na domaćem tržištu, zajedno sa snižavanjem referentne kamatne stope NBS trebalo bi da doprinese postepenom rastu kreditne aktivnosti i domaće tražnje, koji neće ugroziti opadajuću putanju inflacije - ističu u centralnoj banci.

INFLACIJA U GRANICAMA CILjA U SKLADU s očekivanjima centralne banke, međugodišnja inflacija u Srbiji se u maju vratila u granice cilja i iznosila je 4,5 odsto. NBS procenjuje da će inflacija nastaviti da se kreće u ciljnom koridoru od 1,5 do 4,5 procenata u celom horizontu projekcije, čemu će doprineti i dalje restriktivni monetarni uslovi, snižena uvozna inflacija i pad inflacionih očekivanja.