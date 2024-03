MMF SAOPŠTIO DA SU NAŠI REZULTATI IMPRESIVNI: Vučić - Februarski rast BDP 5,9 odsto, mnogo će značiti zbog EKSPA

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić se obraća javnosti iz Palate "Srbija".

Foto Tanjug

On kaže da su ekonomski pokazatelji odlični, i da su u pitanju izuzetno dobre vesti.

- Prema fleš proceni za februarski rast BDP je 5,9 odsto. Verujemo da zbog remonta rafinerije će biti nešto manji u martu, ali će u aprilu biti odličan. To je više od originalnog plana. Ako se ovako nastavi uspešno, to je sjajno. Posebno sam srećan zbog rasta industrije, posebno prerađivačke industrije. To nam daje šansu za sve ovo oko Ekspa - rekao je predsednik.

Dodaje da gradimo i veliki akvatik centar u sklopu Ekspa, i da očekuje da ćemo dobijati mnoga sportska takmičenja zahvaljujući tome.

- Nivo investicija je do sada na rekordnom nivou, kao i devizne i rezerve zlata. Imamo novca, nemamo nikakve ekonomske probleme. MMF je saopštio da su naši rezultati impresivni! Želim da svaki građanin čuje to. Inflaciju spuštamo, biće 4,5 sada, dakle ulazimo u okvire, i idemo na dalje smanjenje. Problem je cena nafte, zbog Crvenog mora, Huta i udara na ruske rafinerije. Mi 4 milijarde imamo na računu - istakao je predsednik.