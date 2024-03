OVE GODINE POPUSTI I DO 7.000 EVRA: Danas svečano otvaranje sajmova automobila i motocikala

Ove godine uvoznici nude značajne popuste i povoljnije uslove kreditiranja, pa će to biti prilika za one koji planiraju da pazare četvorotočkaša da pronađu ponudu koja im odgovora.

Kako u razgovoru za „Novosti“ kaže Petar Živković generalni sekretar Asocijacije automobilskih novinara Srbije, neki popusti idu i do 7.000 evra, pa će tako biti moguće da se kupi automobil i po ceni od oko 15.000 evra.

- Uvoznici su se potrudili da sa svojim partnerima iz banaka i lizing kompanija naprave značajno povoljnije uslove kupovine, i ponudiće niže kamate na kredite – navodi Živković. - Neki su omogućili i beskamatno kreditiranje za veći deo kredita. Na primer, ako je pozjamica 17.000 evra, onda se 10.000 otplaćuje sa 0 odsto kamate, a uz određeno učešće kupca.

Kod pojedinih uvoznika, kako dodaje, sajamski popust će važiti određeno vreme i nakon završetka ove manifestacije, ali ima i onih koji su ograničili trajanje te akcije do kraja sajma.

ULAZNICA 500 DINARA

SAJMOVI automobila i motocikala biće održani u halama 1, 1A, 2, 3, 3A i 4. Radno vreme sajma od 21. do 26. marta biće od 10.00 do 20.00 časova, a 27. marta od 10.00 do 19.00 časova.

Cena pojedinačne ulaznice je 500 dinara, grupne 400, a za organizovane posete studenata i đaka 300 dinara. Porodična karta košta 1.000 dinara. Za korišćenje parkinga u krugu sajma treba izdvojiti 150 dinara po satu.