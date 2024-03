VUJOVIĆ: Završavamo sanaciju deponije u centru Šapca pre roka, a zatvaraćemo i ostale nesanitarne deponije u Mačvanskom okrugu

Radovi na sanaciji i rekultivaciji nesanitarne deponije „Dudara“ u Šapcu, koja se nalazi uz obalu reke Save, na 500 metara od centra grada i na samo 100 metara od prvih stambenih zgrada, biće završeni pre roka – već krajem marta ili početkom aprila – izjavila je danas ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović.

Foto: Ministarstv

Vujović je, obilazeći završne radove zajedno sa gradonačelnikom Šapca Aleksandrom Pajićem, istakla da će na tom mestu biti zelena oaza i prostor za rekreaciju građana.

„Prijatno sam iznenađena kako danas izgleda deponija 'Dudara' u odnosu na pre nekoliko meseci kada sam takođe obilazila radove. Tada mi je izvođač obećao da će sve biti završeno pre roka, a sada sam se uverila da je to moguće već krajem marta ili početkom aprila. Ova deponija duže od 20 godina narušava kvalitet života građana. Iako je zatvorena 2014. Godine i od tada se otpad odvozi u regionalni centar 'Srem-Mačva', nije urađena sanacija i to mi sada rešavamo. Nakon sanacije deponija u Bogatiću i Zajači, ovo je treća nesanitarna deponija u Mačvanskom okrugu koju smo sanirali kroz projekte Ministarstva koje vodim. Nećemo se tu zaustaviti, zatvorićemo i ostale nesanitarne deponije, koje čak 30-50 godina smetaju građanima u ovom okrugu. Glavni preduslov za to je proširenje regionalnog centra 'Srem-Mačva', jer je neophodna alternativna lokacija za odvoženje otpada. Očekujem da ćemo ugovor sa izvođačem potpisati u junu i onda krećemo u modernizaciju i proširenje kapaciteta ovog centra. To je jedan od šest centara koji ćemo graditi u sklopu vizije Srbija 2027 i čijom izgradnjom ćemo imati uslove za upravljanje otpadom po najvišim standardima“, rekla je ministarka.

Vujović je, pre obilaska deponije „Dudara“, sa gradonačelnikom Pajićem obišla i dve osnovne škole – „Majur“ u Štitaru koja je kroz projekat Ministarstva dobila novi kotao na pelet, kao i školu „Nata Jeličić“ u Drenovcu koja će iskoristiti priliku da kroz konkurs za 2024. godinu pređe na ekološki prihvatljiviji energent.

„U Šapcu smo po konkursima iz prethodnih godina menjali kotlove u pet škola, a u ovoj godini ćemo ih menjati u još četiri. Škole koje sam danas obišla se nalaze pored kuća, a u Drenovcu je u blizini i vrtić i zato je važno da se radovi što pre završe. Izašla je konačna lista za ovogodišnji konkurs i do petka ćemo potpisati ugovore za dodelu sredstava gradovima i opštinama širom Srbije. Pozivam ih sve da počnu sa radovima čim dobiju sredstva, koja su za 2024. rekordno visoka, jer nam je važno da podižemo kvalitet životne sredine naročito tamo gde naši najmlađi provode puno vremena“, rekla je Vujović.

Ministarka je istakla da ovo nisu jedini zeleni projekti u Šapcu, kao i da se u saradnji sa gradskim rukovodstvom radi i na projektima pošumljavanja, uklanjanja divljih deponija, kao i projekti zamene individualnih ložišta.