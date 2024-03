BANKE NUDE FIKSNE KAMATNE STOPE NA STAMBENE KREDITE, NA TAJ NAČIN ZAJAM JE MANJE NEIZVESTAN: Promisliti pre uzimanja pozajmice

BANKARI su izašli sa ponudom sa fiksnom kamatnom stopom na stambene kredite, i ona je niža od varijabilne stope na iste pozajmice koje banke nude. Reč je o reakciji banaka na rast eribora, dnevne referentne kamatne stope po kojoj banke jedna drugoj nude novac za posuđivanje na međubankarskom tržištu. Prema oceni finansijskog savetnika Dušana Uzelca, banke na ovaj način klijentima žele da ponude zajam, koji je na prvi pogled manje neizvestan nego u slučaju promenljive kamatne stope.

Foto N. Fifić

Kako je rekao ovaj stručnjak, krediti sa fiksnom kamatnom stopom su u stvari posledica zahteva tržišta. Zbog turbulentnog rasta euribora, građani koji su u fazi kupovine stambenog kredita, zahtevali su proizvod koji bi bio vezan za nešto drugo, a ne za euribor, budući da je to pravilo nemir i predomišljanje pri podizanju stambenog kredita. Prema njegovim rečima, nuđenje fiksne kamatne stope na određeno vreme, zapravo je nuđenje kvazi fiksne kamatne stope.

- Fiksna kamatna stopa je jedino ona koja je nepromenljiva do kraja otplatnog perioda, tako da građani kojima se prodaju krediti sa fiksnom kamatnom stopom gde je ona ograničena na određeni period, moraju od bankara da traže objašnjenje za to - savetuje Uzelac.

On građane podseća da kredit podižu samo ako su sigurni da su u stanju da ga otplate. Takođe, trebalo bi i da znaju da ukoliko uzmu kredit po fiksnoj kamatnoj stopi, ako u nekom vremenu otplate postoji alternativa koja je jeftinija, uvek mogu da refinansiraju taj kredit i tako smanje ratu i troškove.

- Fiksna kamatna stopa donosi osećaj bezbrižnosti i miran san, ona je najčešće skuplja, jer fiksiranjem kamatne stope banka preuzima rizik promene indeksa euriboira i cene novca. U slučaju varijabilne kamatne stope, banke taj rizik ne preuzimaju nego od klijenata zahtevaju da kredit plaćaju po vrednosti euribora i da ga prate ceo otplatni period. Suštinska razlika je da li klijent želi da plati i da ne razmišlja ili da se veže za nešto za šta se i banka vezuje, koja u stvari rizik povećanja prenosi na klijente - precizira Uzelac.

Pola godine otplate GRAĐANI koji uzimaju stambeni kredit, koji se po pravilu uzima na dug vremenski period, prvenstveno bi trebalo da imaju jasnu računicu i da znaju da su spremni da ga otplate. - Dobra praksa je da se sa strane spremi bar šest meseci otplate. Time se zapravo kupuje pola godine života kada dođu problematični momenti, jer najčešći problem od stambenog kredita nije on sam, već životni problem koji se stvara kada kredit klijenta ograničava da promeni posao ili okruženje - savetuje Dušan Uzelac.

Prema rečima Dušana Uzelca, prodaja stambenih kredita prati puls cena nekretnina, što za posledicu ima smanjenje uzimanja bankarskih pozajmica radi kupovine krova nad glavom.

- Normalno je da u fazi kada su skupe i nekretnine i novac za pozajmljivanje, dolazi do stagnacije. To je ono što se sada dešava. Nije nestala tražnja za nekretninama, već se dešava stagnacija u nadi da će pasti cena i nekretnina i zaduživanja - istakao je on.

Kako je rekao, reč je o cikličnim dešavanjima koji se na našem tržištu ponavljaju na svakih sedam do deset godina, ali je za očekivati da će doći do stabilizacije i euribora i celokupnog stanja na tržištu nekretnina.