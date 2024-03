"BIG MEK INDEKS": Napušteni "Mekdonalds" na Aljasci razotkrio 30 godina ekonomije Zapada

NAPUŠTENI "Mekdonalds" na Aljasci, koji je "zamrzao" cene u trenutku kada je zatvoren 1994. godine, mogao bi biti dobar reper za analizu poslednje tri decenije privrede, ali i kupovne moći evropskih potrošača.

Foto: Shutterstock

Mesto koje već godinama ne miriše na hamburger i pomfrit pronašao je jedan jutjuber pre godinu dana, ali je njegov video ovih dana postao viralan.

Jelovnik je otkrio koliko je brza hrana nekada bila pristupačna, ali to vreme je za Evropljane prošlo. On je dokaz koliko je lanac brze hrane podigao cene, ali i koliko je kupcima u EU u međuvremenu opao standard.

Kako prenosi nemački "Bild", cene iz tog perioda danas mogu potrošačima samo da nateraju vodu na usta. "Big mek" je pre 30 godina koštao samo 2,45 dolara, što odgovara današnjem iznosu od 2,26 evra. Po toj ceni su i Nemci mogli da kupe "big mek", dok im je danas za hamburger iz ovog lanca brze hrane potrebno više nego duplo novca. U "Mekdonalds" restoranima u Nemačkoj "big mek" danas košta 5,49 evra.

U starom cenovniku davno zatvorenog restorana piše da je čizburger na ostrvu bio dostupan za samo jedan evro, kao što je dugo bio i u Nemačkoj. Danas mu je cena više nego udvostručena!

Ostrvo Adak je bilo dom baze američke vojske od Drugog svetskog rata do 1997. To je značilo da su postojale hiljade potencijalnih kupaca, dok danas na Adaku živi samo oko 170 ljudi.

Koliko su potrošači u Nemačkoj "osiromašili" pokazuje i uporedni podatak o prosečnim zaradama. Godišnja plata je u periodu kada je "Mekdonalds" na ovom ostrvu zatvoren bila oko 37.000 evra, dok je u međuvremenu dostigla iznos od oko 45.500 evra.

Na tom primeru se vidi da je životni standard značajno opao, jer je Nemac za prosečnu godišnju platu pre tri decenije mogao da kupi 16.372 hamburgera u "Mekdonaldsu", dok je, u 2022. godini, za prosečnu zaradu od oko 45.000 evra mogao da kupi upola manje - 8.196.

Inače, "Big mek indeks" je način merenja pariteta kupovne moći između različitih zemalja. Pretvaranjem prosečnih nacionalnih "big mek" cena u američke dolare, može se uporediti cena istog proizvoda. "Big mek" može biti dobar pokazatelj individualne kupovne moći jedne privrede, jer postoji širom sveta u standardnoj veličini, sastavu i kvalitetu.

Sa 8,17 američkih dolara, Švajcarska ima najskuplje "big mekove" na svetu, prema "Big mek indeksu" iz januara 2024. Istovremeno, cena "big meka" bila je 5,69 dolara u SAD, i u proseku 5,87 američkih dolara u državama evrozone.

Finansijski strateg Dejvid Kliman nedavno je za "Hafington post" objasnio da su današnje cene znatno više nego što su bile tada, tako da je očekivano i hamburger skuplji.

-Cene proizvoda koji se prodaju u "Mekdonaldsu" imaju veze sa inflacijom, ali i sa cenama nekretnina i cenama benzina. Pored toga, povećane cene automobila i skuplji letovi odrazili su se i na cene hamburgera zbog transportnih ruta, rekao je Dejvid Kliman.

Komentarišući poskupljenje brze hrane, analitičari su istakli da je to u neku ruku i dobro, jer potrošači sada mogu da pređu na zdravije opcije. To im je, međutim, slaba uteha, jer su one još skuplje.

(rt.rs)

