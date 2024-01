PENZIONERIMA STIŽE POVIŠICA: Ovo je detaljan kalendar isplate penzija, a evo ko će prvi dobiti više novca

PREMA kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), januarske penzije će prvo dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti i to 2. februara.

Foto: Profimedia

Tada počinje isplata za sve samostalce i to i za one koji čekove primaju preko tekućih računa i one kojima primanja stižu na kućne adrese ili ih podižu na poštanskim šalterima.

Četiri dana kasnije, 6. februara, počeće isplata za vojne i poljoprivredne penzionere, bez obzira na to za koji način isplate su se opredelili.

Kao i obično, penzije će poslednji dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih, pa će za one kojima novac stiže preko tekućih računa isplata početi 8. februara, a za ostale 10. februara.

Sa januarskim čekom penzionerima stiže povišica od 14,8 odsto a budući da je prema danas objavljenom podatku prosečna penzija za decembar iznosila 39.850 dinara, prosečna januarska penzija će iznositi oko 45.747 dinara.

