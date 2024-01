SISTEM SAMOUSLUŽIVANJA U SUPERMARKETIMA PRAVI POMETNJU I ZBUNJUJE Sa "brze kase" ipak u redove

ZAMIŠLjENE kao način da skrate muku kupcima da beskrajno čekaju u redu, sistem samouslužnih kasa tek je donekle rešio problem gužvi u supermarketima širom naše zemlje. Manjak radne snage dovodi do toga da u slučaju greške, potrošači nemaju kome da se obrate da bi nastavili kucanje artikala. U pomoć priskače neovlašćeno osoblje, i opet se posao završava na "staromodniji" način - iz reda pa na obračun.

Foto: N. Skenderija

Samouslužne kase nemaju dugačak "staž" u trgovinskim objektima, iako su se Evropljani odavno upoznali sa ovom olakšicom. Oko pet godina unazad naši potrošači imaju ovaj "luksuz" prilikom kupovine. Kase na kojima kupci sami sebi ispostavljaju račun, i dalje nisu postale standard, a i popularne su mahom među mlađom populacijom.

- Od kada su se samouslužne kase proširile u radnjama, uvek kada imam novac na kartici biram da zaobiđem red - kaže Milica Lj. - Na regularnim kasama uvek je gužva, dok na samouslužnim retko kada čekam. Začas završim kupovinu.

Problem nastane kada je kupcima potrebna pomoć, jer bar-kod na nekom proizvodu iz korpe neće da se očita na skeneru. Iskustvo potrošača je takvo da uglavnom tada nema nikoga od zaposlenih na raspolaganju, nego već opterećeni kasiri i kasirke priskaču, rizikujući gnev građana koji već čekaju.

- Mnogo puta se dogodilo da mi radnik iz obezbeđenja priđe i pokuša da reši nastali problem, ali bez uspeha. Tada sam prinuđen da stanem u red, ili prosto ne završim kupovinu nego pređem na drugu samouslužnu kasu i ponovim postupak. U tom slučaju potrošim više vremena, a ideja je da kupovina kraće traje. Posebna je tema što mobilna aplikaja pojedinih supermarketa ne može da se iskoristi za popust, jer čitač ne radi - ispričao nam je svoje iskustvo Miloš V.

Prema rečima Marka Dragića iz Nacionalne ogranizacije potrošača Srbije, samouslužne kase isključivo koriste mlađe generacije, koje su informatički edukovane. Stariji sugrađani i penzioneri biraju "staru školu".

- Do pre pet godina tzv. "brze kase" bile su nepoznanica u Srbiji, ali su one to i dalje - kaže Dragić. - Nije zakonski regulisano njihovo uvođenje, pa je na trgovcima isključivo broj radnika po objektu. Oni jednostavno ne žele da angažuju dodatnu radnu snagu čiji bi posao bio da pomažu onima koji koriste samouslugu. Stvaranje redova kupaca je isključivo njihov problem.

Prema podacima kojima raspolažu u Udruženju za turizam i trgovinu Privredne komore Srbije, prošle godine zabeležen je porast korišćenja samouslužnih kasa u odnosu na 2022. Kako navodi sekretarka Tijana Maljković, u planu mnogih trgovinskih lanaca je da ih uvedu, a oni koji ih već poseduju, da uvedu dodatne.

- Kupci se teško odlučuju da probaju, ali kada to učine, porast korišćenja samouslužnih kasa je zaista primetan. Zato gotovo svi trgovinski lanci žele da investiraju u edukaciju radnika i ove nove sisteme - rekla je Maljković.

Sekretarka Udruženja ističe da su se trgovci na uvođenje samouslužnih kasa odlučili kako bi potrošačima pružili veći komfor. Nude nešto novo i moderno, izbor kojom brzinom će se neko naplatiti, spakovati i otići iz objekta. One se u Srbiji u najvećem broju nalaze u velikim gradovima kao što su Beograd, Novi Sad i Niš, a kada je reč o trgovinskom formatu, reč je o hipermarketima i supermarketima. Više od 30 odsto prometa ide preko samouslužnih kasa.

- U manjim prodavnicama, lokalnog karaktera, takve kase ne postoje, ne zato što ne žele da ih uvedu, nego zbog prostora, jer zahteva još jedan deo objekta, koji bi se tome prilagodio - objašnjava Maljković.

Primera radi, jedna franšiza trgovinskih lanaca ukupno ima 1.300 kasa u svojim prodavnicama. Od tog broja, 64 su samouslužne, a do kraja godine, uvešće još 10. Iz ovih brojki, smatra Maljković, vidi se koliko je teško uvesti "brze kase" u prodavnice, i koliko vremena treba da bi se svi edukovali i uveli nove sisteme. Ritejleri u Srbiji su za to da postoje regularne kase sa prodavcima koje će biti na raspolaganju kupcima, i pored njih jedan broj samouslužnih kasa.

Odlaze u penziju U NEKIM državama sveta, možda, samouslužne kase već se spremaju za "penziju", jer nedostaje radnika koji bi nadzirali sve te sisteme. Tako trgovinki lanci u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji nastoje da smanje broj ovakvih kasa. Sami kupci dosta greše prilikom korišćenja, a to stvara gubitke za prodavnicu. Dobar primer za to su voće i povrće, gde kupci moraju da biraju između više sorti sa različitim cenama, a često - slučajno ili namerno - "kucaju" druge sorte od onih koje su uzeli. Problem postoji i kod naplate proizvoda kao što su alkohol i duvan, jer naplaćivanje takvih proizvoda mora da "odobri" kasir.