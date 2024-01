DECEMBARSKI RAČUNI ZA GAS ZBUNILI POTROŠAČE: Niko neće biti oštećen, rok plaćanja produžen

DECEMBARSKI računi za gas, na kojima je navedena stavka duga iz oktobra, zbunili su potrošače koji su svoje obaveze za taj mesec platili. Generalni direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović, kaže da se radi o knjigovodstvenoj zavrzlami i ističe da niko od potrošača neće biti oštećen ni za jednu paru, kao i da se sve u vezi sa računima može videti na sajtu "Moj Srbijagas". On navodi i da je rok za plaćanje produžen do 31. januara.

Jeftinije grejanje na gas, Foto Privatna arhiva

Zbog štrajka u "Pošti Srbije" fakture za oktobar 2023. godine nisu bili dostavljene na vreme, a "Srbijagas" je, da kupci ne bi bili oštećeni za obračunatu kamatu, pomerio rok njihovog plaćanja, sa 16. novembra na 15. decembar.

- Onima koji su platili oktobarski račun, mi smo to knjižili kao pretplatu jer ne možemo drugačije, pošto u suprotnom mora da se obračuna kamata - objašnjava za RTS Bajatović. - Recimo vi ste u oktobru potrošili 3.000 dinara, mi vam za novembar obračunamo 10.000 dinara, ali pošto ste u pretplati i još nije rok plaćanja za oktobar, mi vam umanjimo taj račun za one 3.000 dinara, pa vi platite 7.000 dinara. U računu za decembar, koji su izdati 15. januara, uzeta je u obzir pretplata iz oktobra i sve to će se iznivelisati. Naravno, sve je to zbunilo ljude, jer nisu svi knjigovođe, račun je komplikovan zbog dodataka koji postoje, ali važno je da niko nije oštećen ni za jednu paru.

Kako su ranije iz "Srbijagasa" ukazali, stavka "dug" na decembarskom računu kod kupaca koji redovno izmiruju svoje obaveze, podrazumeva iznos dospelog oktobarskog računa zbog promene roka plaćanja tog računa, a kod kupaca koji nisu platili svoje obaveze iz ranijeg perioda po bilo kom osnovu, obuhvata stanje duga zaključno sa poslednjim danom prošle godine. Na računima potrošača koji su redovne platiše, nemaju dug za period pre 1. oktobra 2023. i koji su svoj račun za oktobar platili pre roka za plaćanje, to je iskazano kao preplata. Sve to je, kako navode u "Srbijagasu", dovedeno u normalno stanje na decembarskom računu jer je u međuvremenu na naplatu dospela oktobarska faktura.

Govoreći o snabdevanju gasom, Bajatović je naglasio da naša zemlja nema problema sa količinama ovog energenta, kao i da se neće koristiti zalihe iz skladišta gasa "Banatski Dvor".

- Najvažnije je da iz Rusije našoj zemlji stiže 11 miliona kubnih metara gasa dnevno, da "Srbijagas" u zalihama ima 381 milion kubnih metara, dok se potrošnja kreće između 14 i 15 miliona - rekao je Bajatović. - Mi nemamo problem sa količinama. Sve zalihe su plaćene, mislim da nećemo ni koristiti "Banatski Dvor". To znači da ćemo i u toku ove godine imati praktično viška gasa. Mi nismo ugroženi, proizvodimo električnu energiju, svi rade maksimalno, svi troše maksimalno, ko god želi da ima gas, biće mu obezbeđen.

U SEPTEMBRU CENA ZA NOVU SEZONU GOVOREĆI o ceni gasa, Bajatović je naglasio da je to berzanska roba i da ne može da se zna kakva će cena biti u drugom kvartalu. - Sad je cena 350 dolara na berzi, 310 dolara po dugoročnom ugovoru, sve funkcioniše - kaže Bajatović. - Kada se završi grejna sezona 1. maja napraviće se presek da se zna po kojoj ceni se nabavlja taj energent. Verovatno će se u septembru znati po kojoj ceni će se plaćati gas pošto će tada biti potpisani ugovori.