NEMA ODŠTETE OD "VIŠE SILE": Da li će putnici, kojima su u nedelju otkazani i kasnili letovi na "Tesli", dobiti nadoknadu

PUTNICI kojima su u nedelju letovi otkazani ili su kasnili, zbog greške operatera na aerodromu "Nikola Tesla", neće biti obeštećeni. To pokazuje tumačenje domaćih i međunarodnih propisa. Vazdušni prevoznici su izuzeti od plaćanja odštete kada je do otkazivanja ili dugog kašnjenja došlo usled tzv. više sile, odnosno vanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbeći, čak ni u slučaju da su sve razumne mere preduzete. A, upravo to se desilo u nedelju, jer je za grešku u obaveznom toku putnika koja je prizemljila letove odgovorna kompanija "Belgrejd erport", članica francuskog konzorcijuma "Vansi erports", koja upravlja beogradskom vazdušnom lukom.

Tako da avio-kompanije nisu dužne da isplate odštetu putnicima i neće to učiniti. S druge strane, propisi ne definišu odgovornost operatera aerodroma u ovoj situaciji.

"Belgrejd erport" je pozvao putnike da eventualne zahteve za nadoknadu štete upute izabranom avio-prevozniku. To je, kako navode, uvek prva tačka u ovakvim situacijama, a prema proceduri, aerodrom potom ove zahteve rešava direktno sa avio-kompanijama. Kako stvari stoje, to oštećenima neće biti ni od kakve koristi.

Prema rečima Mladena Alfirovića, pravnog stručnjaka za zaštitu potrošača, u teoriji putnici mogu i imaju pravo da se obrate avio-kompaniji za nadokandu štete. Međutim, kako avio-prevoznik nije u obavezi da ih obešteti, ako dokaže da je let otkazan usled vanrednih okolnosti koje nisu mogle da se izbegnu, a što će u ovom slučaju i dokazati, time neće ništa postići. On objašnjava da putnici generalno imaju pravo na nadoknadu štete u iznosima koji su precizno definisani međunarodnim konvencijama i domaćim zakonodavstvom, ako je nekome kasnio let duže od tri sata ili je otkazan.

- Međutim, na osnovu međunarodnog ECAA sporazuma i domaćih propisa, vazdušni prevoznici su izuzeti od plaćanja odštete putnicima u slučaju kada je do otkazivanja ili dugog kašnjenja leta došlo usled vanrednih okolnosti, koje se nisu mogle izbeći, čak ni u slučaju da su sve razumne mere preduzete - precizira za "Novosti" Alfirović. - Kako imamo situaciju da je aerodrom u nedelju morao da bude evakuisan naredbom MUP-a, a zbog greške operatera, što je sve za posledicu imalo kašnjenje odnosno otkazivanje letova, avio-kompanije nisu u obavezi da isplate odštetu, i putnici neće biti u mogućnosti da se od njih obeštete.

VISOKI TROŠKOVI POMOĆI PUTNICIMA VIŠE avio-kompanija je 21. januara, odnosno te večeri, noći i jutra imalo ozbiljne troškove koji obuhvataju obezbeđivanje hotelskog smeštaja za putnike, prevoz do hotela, posluženje, prebacivanje na druge, skuplje letove zbog izgubljenih konekcija - objašnjava za naš list poznavalac prilika u beogradskoj vazdušnoj luci. - Ti troškovi će biti nadoknađeni između operatera aerodoma i samih avio-kompanija. Međutim, kompanija "Belgrejd erport" je pozvakla putnike da se za otkazane letove i višesatna kašnjenja obrate svojim avio-kompanijama, i da će im one isplatiti odštetu, što nije tačno, jer one nemaju tu obavezu. Ako bi operater aerodroma pokazao dobru volju da kompenzije štetu putnicima preko vazdušnih prevoznika, što je malo verovatno, oni bi sigurno prihvatili da to realizuju.

Podsetimo, 21. januara je 17 letova odloženo, a 10 povratnih je otkazano - šest "Er Srbije", tri "Vizera" i jedan "Lufthanze". Tada je, zbog propusta operatera, odnosno osoblja zemaljskog opsluživanja, u tranzitnoj zoni došlo do mešanja putnika koji su doputovali iz Skoplja, sa putnicima koji su nameravali da putuju ka evropskim i svetskim destinacijama, a koji su prošli kontrolu pregleda. Granična policija je zbog bezbednosti privremeno obustavila pasošku kontrolu, dok se tranzitna zona ne isprazni i ne ponovi pregled svih osoba.

Direktorat civilnog vazduhoplovstva završio je inspekcijski nadzor na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" i pokrenuta su tri postupka protiv odgovornih za vanredne okolnosti u nedelju.