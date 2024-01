MINISTAR SINIŠA MALI NA GRADILIŠTU BUDUĆEG KOMPLEKSA EKSPO 2027: Stvaramo potpuno nov grad (FOTO/VIDEO)

MINISTAR finansija Siniša Mali obišao je gradilište budućeg kompleksa u kome će biti održana specijalizovana izložba EKSPO 2027.

Foto: M. Kolašinac

Obilazak gradilišta

- Nalazimo se na lokaciji gde će biti izgrađeni svi objekti neohodni za EKSPO. Velika je odgovornost da sve završimo u roku. Imamo oko tri godine da uradimo sve. Ovde će biti glavni ulaz. Veoma je težak teren. Dovodimo svu neophodnu infrastrukturu, vodovod, kanalizaciju, struju. Sve što je potrebno da bi radovi počeli na proleće. Imaćemo 4,5 miliona kubika nasutog peska, oko 900 kubika kamena.

- Ovaj deo grada će biti najveće gradilište u ovom delu Evrope. Gradimo 1.500 stanova za učesnice EKSPO, koje ćemo osle ponuditi na prodaju ili posebnim kategorija. Gradimo stadion, vodeni kompleks. Potpnuno jedan novi grad u ovom delu Surčiina. Svako obećanje koje smo dali smo ispunili, nema razloga da i ovo ne ispunimo do decembra 2026. godine. Ovo je najveća razvojna šansa Srbije.

- Ulažemo ogroman novac da bismo podigli Srbiju, da podignemo plate, penzije, minimalnu zaradu. Da zvaprimo pruge, puteve, i sve što treba da našoj deci ostavimo bolju i lepšu Srbiju. Radovi su krenuli u julu, teški su, ali ako neko može onda možemo mi svi zajedno.

- Ovo nije vezano za politku, stranke, svi treba da radimo na ovom projektu. Ako sve uspecmo imaćemo BDP od preko 92 milijarde evra. A ako bude malo bolja geopolitička situacija, ako malo više radimo, možda dođemo i do 100 milijardi evra.

Na pitanje kako će EKSPO uticati na razvoj, minista Mali je rekao da ovaj projekat vredi 1,7 milijardi evra.

- Kada pogledate sve projatke i kako utiču. Naš cilj je da nađemo nove izvore rasta, da pronađemo projekte kao ovaj EKSPO da nam dođe još stranih investitora, da otvaramo više fabrika, kako bi nam rasle plate, penzije. Jedan projekat vuče druge, tera vas da budete bolji.

- To su projetki koji podstiču našu građevinsku industriju, i sve druge industrije. Tako da dajete inicijativu i motivaciju mladima da ostaju ovde. Zato je Skok u budućnost usmeren ka tome da cela Srbija ide napred.

- Ako ste videli i u Davosu, glavna tema je kako naći nove izvore rasta, i mi ih nalazimo upravo ovakvim projektima.

Na pitanje o pretnjama upućenim predsedniku Aleksandru Vučiću, Mali je reako da postoje ljudi koji mrze Srbiju.

- Svaki naš uspeg za njih je neuspeh. Da nije Vučića ne bismo imali ni ovakav napredak i ovakav uspeh. Nadam se da će organi reda naći ko je ta osoba.

Mali je rekao da je mislio da će najveći probelm biti finansije, ali da to nisu.

- Naše finansije su stabilne i sa tim nemamo problema. Kada pogledate ove radove, sve je izazov. Videli ste koliko ima vode, nasipa. Ali imamo dobre inžinjere i građevince.

- Mene najviše brine geopolitika. Čuli smo razne poglede. Od 2020. godine traje ova kriza. Sve što se dešava u svetu utiče na stabilnost i ravnotežu. Svaki taj šok utiče i na razvoj i na rast, ali i na optimizam. Nadam se da će razum preovladati, i da ćemo imati mir. Srbija nije izolovano ostrvo. Sa projekrimo kao što je EKSPO gledamo da ublažimo posledice tih kriza.

Mali je rekao, odgovarajući na pitanje "Novosti", da će se obrisi radova videti već do kraja ove godine.

- To su ogromni, ogromni radovi, 930.000 kubika kamena... ogromne količine što vam samo govori koliko je ovo inženjerski veliki izazov, koliko je velika površina i kako stvarno stvaramo jedan potpuno novi grad. Ono što sada radimo, prvi deo, osim nasipanja kamena, zemlje, peska, podizanje cele kote za metar do tri, jeste dovođenje i kompletne infrastrukture, dakle od vodovodne do kanalizacione mreže, trago-stanica, 10 kilometara novih bulevara, novih puteva, potpuno se menja ovaj deo Beograda. Moram da pomenem Beograd na vodi. To je obećanje koje smo dali i ispunili. Od najružnijeg dela grada napravili smo jedan od lepših. Kula Sent Bridžis se otvara već u martu. Do kraja 2025. svaki objekat u Beogradu na vodi biće ili završen ili započet. A počeli smo 2014. godine, rekli su nema to šanse da se završi, a evo vidimo da se privodi kraju - rekao je ministar Mali.

Kod Galerije će biti nova pijaca, i to jedna od najlepših u Evropi. Biće kao u Madridu, sa restoranima, najavio je on.

- Imamo promenadu, od 25. maja preko Kalemegdana do Ade Ciganlije. Prelepa mogućnost za šetnju i slobodno vreme. Stara železnička stanica postaje muzej. Projekat je završen. Gradi se novi objekat, biće prelepo, sa pozorištem, i vratićemo duh kulture Beograd. Iza ovoga se gradi nova škola i vrtić. Ovaj deo grada dobija svoje obrise. Svetoniikolski park ćemo srediti i urediti. Skele se skidaju sa hotela Bristom, otvara se u maju ili junu. Ispod parka gradimo podzemnu garašau sa 420 mesta. Ovaj deo grada dobija jedan poseban duh - rekao je on.

Sa novobeogradske strane uklanjamo one šljunkare, jer će tu biti ulazak na most (stari železnički postaje pešački), objasnio je ministar.

- Moći ćete sa jedne na drugu stranu reke pešice. Odmah pored će biti onaj Merigod raud, kao u Londonu. To pospešuje razvoj. Važno je za svakog investitora, koji gleda da li se grad razvije, da li postoji neki optimizam. To pokazuje sa koliko optimizma se nosimo sa svim problemima, iako kriza od 2020. godine ne staje i pogađa sve zemlje. Ne samo da ćemo sačuvati Sajam, nego će izgledati mnogo bolje. Najpre promenada, a u Sali 1 ćemo napraviti tri operske sale. To je će biti kulturni epicentar svih dešavanja u Beogradu. Nešto po čemu će Beograd biti prepoznatljiv, sa amfiteatrom napolju, koja podseća na onu sidnejsku operu. Od EKSPA cela Srbija treba da ima koristi. Rokovi su veoma kratki, poduhvat je ogroman. Ko god ima želju da se priključi po mogne dobrodošao je. Ovo nema veze sa politikom, strankama. Želimo da napravimo kvantni skok, da završimo sa velikim projaktima. Pa da možemo da pravimo dalje korake. Sve to radimo jer želimo da našoj deci, našim klincima ostavimo bolju i lepšu Srbiju - kazao je on.