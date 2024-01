ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Nisu planirana poskupljenja struje i gasa, nema govora o privatizaciji EPS-a

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da će u 2024. biti obezbeđeno dovoljno energenata za građane i privredu, da ove godine nisu planirana poskupljenja struje i gasa, kao i da će država nastaviti sa reformama i osnaživanjem Elektroprivrede Srbije i da nema govora o njenoj privatizaciji.

Foto: Ministarstvo

- Ne očekujem poskupljenja struje i gasa ove godine, što smo potvrdili i kroz aranžman sa MMFom u poslednjem usaglašavanju, nakon sprovedenih reformi u energetskom sektoru. Mislim da je to dobra vest za građane. Ono što mislim da je za građane takođe bitno je da im mi pomažemo da izmire svoje račune kroz olakšice odnosno popuste koje EPS daje za racionalno korišćenje električne energije. Ti popusti idu i do 40 odsto, znači da skoro može da se prepolovi račun za struju ove grejne sezone ukoliko se uštedi u odnosno na prošlu ili pretprošlu godinu - navela je ministarka.

Poručila je da će biti nastavljena pomoć najugroženijim građanima, svim primaocima socijalne pomoći i našim najstarijim građanima koji imaju najniže penzije

- Nastavićemo da dajemo olakšice za izmirenje računa i za struju i za grejanje, koje mogu da idu i do 50 i 60 odsto, tako da ćemo se truditi na sve moguće načine da što većem broju građana olakšamo da izmire svoje račune - poručila je ministarka Đedović Handanović.

Jedan od ciljeva je da imamo diverzifikovane i alternativne pravce i izvore snabdevanja energentima, a pogotovo za gas i naftu od kojih smo uvozno zavisni - rekla je ministarka Tanjugu.

- Očekujem da u martu ili aprilu, posle proba, počne da radi treći novi termoblok u Kostolcu, što će biti prvo proizvodno energetsko postrojenje u Srbiji posle skoro 40 godina, kao i da se pripremi dokumentacija i završe pregovori o finansijskom aranžmanu za izgradnju veoma važne reverzibilne hidroelektrane Bistrica, ali i za gradnju gasne interkonekcije do Severne Makedonija - rekla je ona govoreći o najvažnijim projektima u 2024.godini.

Ona je rekla da je 2023. i dalje ostala izazovna godina za energetski sektor Srbiju i većine zemalja u Evropi, ali da je zadovoljna pre svega time što smo dočekali zimu spremni i imali zalihe gasa na rekordnom nivou.

- Zalihe danas iznose 609 ili 610 miliona metara kubnih, a bile su i veće na početku grejne sezone. Imamo u poslednjih pet, šest godina sigurno rekordne akumulacije vode. To je naravno zahvaljujući dobroj hidrologiji, a i radili smo na tome da obezbedimo zaista dovoljne količine uglja na deponijama u slučaju da se nešto nepredviđeno desi i da naše termoelektrane rade stabilno - navela je ona.

Kaže da se radilo na tome da strukturno popravimo naša energetska preduzeća i započeta je reforma EPS-a.

- Takođe to preduzeće će završiti sa istorijskim najboljim rezultatom u prethodne dve decenije, ali dosta još posla ostaje što se tiče reforme EPS-a, koje se pre svega odnosi na bolje planiranje i realizaciju investicija. Promena pravne forme je omogućila, pre svega, profesionalizaciju menadžmenta, ali i nadgledanje rada izvršnog odbora i generalnog direktora uz postavljanje nadzornog odbora, koji čine ljudi sa iskustvom iz inostranstva i iz zemlje. Krenuli smo u transformaciju preduzeća pre svega sa ciljem da ga osnažimo da ono bude efikasnije, produktivnije i profitabilnije. I dalje treba voditi računa o likvidnosti, kako bi se održalo na zadovoljavajućem nivou - navela je ministarka.

Ističe da EPS danas izmiruje na vreme svoje obaveze dobavljačima i da taj trend mora da se nastavi.

Podsetila je da je završena izgradnja gasne interkonekcije Srbija-Bugarska i puštena u probni rad, što je od velikog značaja za diverzifikaciju izvora snabdevanja, što je cilj i u naftnom sektoru.

- Radićemo intenzivno na pripremi projekta naftovoda između Srbije i Mađarske, što će nam dati dodatan pravac snabdevanja, a ne samo oslanjanje na naftovod Janaf u Hrvatskoj, gde opet u zavisnosti od geopolitičkih situacija možemo da zapadnemo u određene poteškoće - rekla je Đedović Handanović.

Očekuje i da u 2024. budu završeni pregovori i započeta izgradnja jednog gigavata novih solarnih elektrana koje će biti vlasništvo EPS-a.

- To je od strateškog značaja za energetsku tranziciju i za nove izvore zelene energije. Radićemo na daljoj pripremi tehničke dokumentacije za naftovod do Mađarske, ali i za veoma važnu novu reverzibilnu hidroelektranu Bistrica gde ćemo gledati da završimo tehničku dokumentaciju i studije o uticaju na životnu sredinu, ali i pregovore o finansijskom aranžmanu tokom 2024. da bismo mogli da krenemo u izgradnju tog strateški važnog objekta za naš energetski sektor - kaže ministarka.

Na pitanje da li EPS ostaje u državnom vlasništvu, poručuje:

- Apsolutno. Nikada nije ni bio nikakav drugačiji plan, niti intencija Vlade Srbije, niti državnog vrha. To nije uopšte bila tema o kojoj se razmatralo i, na žalost, bilo je dosta neistina iznošenih u javnost kako je krajnji cilj države da se zapravo EPS privatizuje. To uopšte, kažem, nije bila tema, niti jeste tema. Nam je cilj da osnažimo, ojačamo Elektroprivredu da može da bude efikasnija i profitabilnija, uspešnija, da bude pravi lider u regionu jer ima sve potencijale za to".

Ministarka je navela da će se u tekućoj godini završiti i projekat odsumporavanja TENTA A, sto je od izuzetnog znacaja za zastitu zivotne sredine, kao i da se nastavlja sa projekat odsumporavanja na TENTu B.

- Taj projekat je imao dosta problema u realizaciji. Mi smo ih otkočili u 2023. i očekujem da će u prvoj polovini godine to postrojenje potpuno biti završeno i pušteno u rad. Nastavićemo i sa projektom odsumporavanja u termoelektrani B u Obrenovcu koji je isto imao određene probleme, pa smo ih rešavali u 2023. i nastavićemo u 2024. godini - navela je ona.

Navela je da su zaživele aukcije za davanje podsticaja proizvođačima struje iz obnovljivih izvora energije koje su krenule prošle godine i istakla da smo sproveli najveće takve aukcije u regionu, i da ćemo dobiti devet novih zelenih elektrana odnosno novih milijardu evra ulaganja, što će pozitivno uticati na naš ekonomski rast.

- Svi ponuđači su dali izuzetno visoke finansijske garancije i možemo očekivati da će ti projekti biti realizovani, a cenu koju smo postigli je izuzetno povoljna i očekujemo da će u krajnosti naš energetski sistem prihodovati od tih projekata barem 20 miliona evra godišnje - dodala je ona.

Đedović Handanović kaže da će neke od tih zelenih elektrana biti na mreži već krajem 2024, a većina u 2025. godini.