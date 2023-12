SMANJITE MESEČNE TROŠKOVE: Donosimo vam nekoliko korisnih saveta kako da najlakše uštedite električnu energiju i sačuvate kućni budžet

POTROŠNjA električne energije i visoki računi za istu predstavljaju veliki problem u današnje vreme. Međutim, da li ste znali da postoji nekoliko lakih i jednostavnih načina pomoću kojih možete smanjiti svoje račune i uštediti električnu energiju u velikoj meri?

Foto: USAID

U okviru zajedničkog projekta, Ministarstvo rudarstva i energetike i USAID-ov projekat 'Bolja energija' vas savetuju kako da uštedite energiju i platite manje svoje račune.

USAID-ov projekat 'Bolja energija' nastoji da svojim aktivnostima ne samo edukuje stanovništvo, već i da kroz implementaciju pilot projekata uspostavi nove, održive modele finansiranja energetske efikasnosti u Srbiji.

U nastavku teksta vam donosimo nekoliko korisnih i efikasnih saveta koji vam mogu pomoći:

Zamena stolarije i termoizolacija spoljnih zidova

Veliku potrošnju energije možemo imati ukoliko nam je stambeni prostor loše izolovan, zato je bitno da sprečimo rasipanje energije dobrom izolacijom prozora i vrata.

Na primer, u hladnim zimskim danima prostor u kome boravite izolujte od prostora u kome niko ne boravi, ne zagrevajte hodnike, prolaze i stepenište, jer to dovodi do velikog utroška energije. Bilo bi dobro i da zatvarate vrata prema hodnicima i drugim prostorijama koje se ne greju. Zimi grejanje doma održavajte na temperaturi od 20 stepeni danju, a noću do 18 stepeni. Svaki stepen manje znači 6% manje energije za grejanje te prostorije.

Takođe, zamenom stolarije u vašem životnom prostoru, i postavkom kvalitetnije možete uštedeti oko 20% ukupne toplotne energije potrebne za grejanje. Imajte u vidu da postavljanje termoizolacije ispod krovne konstrukcije takođe može u velikoj meri uštedeti električnu energiju koju koristite za grejanje.

Korigujte upotrebu mašina za suđe i veš

Kada perete veš ili sudove, koristite hladnu vodu ili perite veš/sudove na nižim temperaturama, uvek napunite mašinu do vrha jer tako smanjujete potrošnju energije.

Pored toga, možete programirati mašine za veš i sudove da rade noću, jer time smanjujete troškove energije čak četiri puta u odnosu na dnevno pranje.

Koristite led sijalice

Kad god je moguće koristite prirodno svetlo i gasite sijalice u prostorijama u kojima nema nikoga.

Zamenite obične sijalice sa užarenim vlaknom štedljivim LED sijalicama. Obična sijalica snage 100 W daje isto osvetljenje kao štedljiva LED sijalica snage od samo 12-15 W. To znači da zamenom sijalica možete smanjiti potrošnju električne energije za osvetljenje 7-8 puta. Osim toga, obične sijalice traju prosečno 1000 sati, dok štedljive rade i više od 10.000 sati.

Isključite uređaje koje trenutno ne koristite

Isključite sve aparate, na primer TV, punjač za telefon ili računar kada ih ne koristite i iz zida izvucite kablove jer transformatori, na primer, troše struju i kada ne punite telefon.

Skrinsejveri na monitoru računara troše istu količinu energije kao kada se na računaru nešto radi. Bolje je da računar isključite kad god ne radite na njemu. Takođe, stručnjaci savetuju da ako vam nije potreban veliki desktop, izaberete laptop – on je veći štediša energije.

Ne zaboravite na bojler

Svi znamo da je bojler jedan od najvećih potrošača električne energije u domaćinstvu – pa zato njegovom radu posvetite posebnu pažnju. Kako biste sebi olakšali, temperaturu vode podesite na termostatu bojlera na 60⁰ jer ćete tako smanjiti nepotrebne gubitke.

Nemojte držati bojler stalno uključen jer su tako gubici toplote i potrošnja električne energije najveći. Uvek uključujte bojler noću, a gasite ga danju, jer kao što je već poznato, električna energija je noću jeftinija čak četiri puta nego danju.

Ako je vašem višečlanom domaćinstvu potrebno više tople vode tokom dana nego što obezbeđuje kapacitet vašeg bojlera, bolje je da ga zamenite većim nego da ga držite uključenog danju. Ako zamena bojlera znači prevelike izdatke za vaš kućni budžet ili vam je ipak potrebna dodatna topla voda danju, uključite bojler pola sata pre nego što želite da se istuširate, a posle ga ponovo isključite. Važno je da obratite pažnju i na njegovo održavanje. Redovnim uklanjanjem kamenca koji se toloži na grejačima doprinećete bržem zagrevanju vode i značajnom smanjenju potrošnje energije, a time i smanjenju vaših troškova.

Osim što ćete uz ove praktične savete uštediti novac, te smanjiti potrošnju električne energije, omogućićete duži životni vek objekta u kome živite, obezbedićete sebi ugodnije i kvalitetnije stanovanje. Treba pomenuti i to da ćete na ovaj način povećati vrednost nekretnine, ali i pomoći zaštiti životne okoline.

BONUS VIDEO: PUTEVI ZA BUDUĆNOST: Pogledajte osmu epizodu video-serijala Novosti