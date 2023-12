MOMIROVIĆ: Srbija će u 2024. godini predsedavati CEFTA-om

SRBIJA će u 2024. godini predsedavati Centralnoevropskim ugovorom o slobodnoj trgovini (CEFTA) i imati priliku da nastavi sa ispunjavanjem jednog od najvažnijih ciljeva, a to je regionalno povezivanje i intenziviranje trgovinske saradnje u korist privreda i poboljšanja kvaliteta života građana, izjavio je ministar trgovine u Vladi Republike Srbije nakon današnje konferencije "CEFTA WEEK 2023" u Podgorici.

Foto MUST

-Značaj CEFTA tržišta za srpsku privredu je ogroman. CEFTA je drugi trgovinski partner Srbije sa učešćem u ukupnoj razmeni zemlje u iznosu većem od 18 odsto. Predsedavanje Srbije će biti pre svega fokusirano na konsolidaciju i ojačavanje sprovođenja sporazuma, radu na intenziviranju trgovinske razmene strana potpisnica CEFTA, a pružiće nam i priliku da među prioritete predsedavanja postavimo teme digitalizacije i elektronske trgovine, rekao je ministar Momirović.

Ministar Momirović je istakao da ekonomska saradnja koja se bazira na standardima i principima Evropske unije u okviru CEFTA mehanizma, a posebno na iskrenoj volji učesnica, donosi rezultate u vidu rasta ekonomske aktivnosti, trgovine, stvaranja novih i boljih radnih mesta. -Vlada Republike Srbije i Ministarstvo trgovine čvrsto stoje na stanovištu da je slobodna ekonomska regionalna saradnja od izuzetne važnosti, a to pokazuje i podatak da je u prvih devet meseci ove godine Srbija ostvarila blizu 5 milijardi evra u trgovinskoj razmeni sa CEFTA, naglasio je ministar trgovine u Vladi Republike Srbije, Tomislav Momirović.

Ministar Momirović danas je učestvovao na konferenciji „CEFTA WEEK 2023“ u Podgorici, na Panelu "From Montenegro to Serbia: CEFTA's 2023 Recap and 2024 Goals" što je bila i prilika da Crna Gora predsedavanje CEFTA-om preda Srbiji koja će tu aktivnost obavljati tokom 2024. godine.

