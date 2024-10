ČADEŽ: Investicioni rejting Srbije najbolja vest u poslednjih 20 godina

PREDSEDNIK Privredne komore Srbije Marko Čadež ocenio je danas dobijanje investicionog kreditnog rejtinga od agencije "S&P" kao jednu od najznačajnijih vesti u poslednje dve decenije, koja govori da postajemo zemlja u koju je sigurno i atraktivno ulagati, a gde posao može rasti bez velikih rizika i s povoljnim stopama rasta.

Čadež je u izjavi za Tan‌jug naveo da će privreda sada mnogo lakše dolaziti do kapitala za svoje projekte i nove proizvodne kapacitete.

- Nama je veoma važno da naše velike kompanije, naravno i srednje kompanije, što više izvoze na nova tržišta, a ovim postajemo zaista zemlju u koju kapital ulazi. Kapital traži dobre projekte, a mi projekata i te kako imamo", rekao je Čadež.On je dodao da sve zemlje teže da dođu do investicionog kreditnog rejtinga, jer u tom slučaju domaće tržište postaje tržište u koje ulaže ceo svet."Iz jednog strukturnog ulaganja, kada direktno dolazi investitor, sada dolazimo do sledećeg stepena, a to je da kapital velikih investicionih fondova, kapital banaka i međunarodni globalni kapital dolazi kod vas zato što ste zemlja i tržište od poverenja i zato što možete da ispunite očekivanja - objasnio je Čadež.

Na pitanje šta smatra ključnim faktorom koji je Srbiji u ovom trenutku doneo inevsticioni kreditni rejting, Čadež navodi da je u pitanju rezultat višedecenijskog rada pri čemu je veliku ulogu igralo gašenje društvenih preduzaće koja su, kako kaže, samo usisavala novac iz budžeta.

- Više od 560 društvenih preduzeća bila su neuspešna, nisu poslovala, a uzimala su novac od građana. To je zaustavljeno i time su stvorene mogućnosti za potpune strukturne reforme - rekao je Čadež.

Dodaje da je veliki uticaj imala i fiskalna konsolidacija, kao i odgovorna politika Narodne banke Srbije.

- Politička stabilnost koju smo imali poslednju deceniju bila je odlučujuća. Vi ne možete da imate poverenje velikih igrača u svetu, a da se ne brinete o tome da imate stabilnost i stabilno druženje za poslovanje u svoj zemlji. I to je ono što smo obezbedili - zaključio je predsednik Privredne komore Srbije.