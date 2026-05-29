MENJAJU SE PRAVILA ULASKA U HRAM SVETOG SAVE: Doneta nova odluka zbog ogromnih gužvi pred pojasom Bogorodice

U Hramu Svetog Save uvedena su nova pravila ulaska kako bi se olakšao pristup vernicima.

Foto: N.Skenderija

Veliki broj vernika i dalje, u nepreglednim kolonama, čeka da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save. Prema nezvaničnim saznjima, do sada je podeljeno oko 200.000 tračica, od 300.000 koliko je stiglo u Srbiju.

Zbog velikog interesovanja vernika, iguman manastira Vatoped, odlučio je daproduži ostanak pojasa i da on u Beogradu bude do 5. juna.

Sveštenik Boško Savić kaže da niko nije očekivao ovoliko vernika , ali i da će se Srbija ovako ujediniti.

Nova pravila ulaska

- Dolaze ljudi iz cele Srbije, ali i regiona. Mirno i dostojanstveno čekaju da celivaju pojas Presvete Bogorodice. Danas se čini da su redovi manji, jer smo odlučili da svi ulaze na jedan ulaz.Na poseban mogu samo deca ali bez ostalih članova porodice, jer je to stvaralo gužve. Sa jednim detetom uđe nekoliko njih. Takođe, uveli smo i dežurstva Hrama 24 časa dnevno. Posle 7 vekova smo doneli svetinju u naš grad i hvala za tu čast - rekao je sveštenik Savić za Informer.

Prema njegovim rečima, već danim kolona se svako malo kreće po par koraka, a među vernicima vladaju mir i tišina, dok umor niko ne oseća. Red se pomera "ćutke", a pojas celivaju i stari i mladi, ali i najmlađi, među kojima je i veliki broj beba.

Sinoć se čekalo od 3 do 10 sati, dok se jutros, ko je poranio, pričaju građani, čekalo u nekim trenucima i po sat vremena.

Relikvija u Hramu na Vračaru do 5. juna

Podsetimo, pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd 20. maja, dan pre Spasovdanske litije. Pojas se nalazi u Hramu Svetog Save na Vračaru, gde hiljade vernika danonoćno čeka u redu kako bi se poklonili ovoj svetinji. Zbog velikog interesovanja vernog naroda, a na inicijativu patrijarha, boravak ove relikvije u Srbiji produžen je dva puta - do 5. juna.

Iz SPC je saopšteno da će sav prilog koji je verni narod ostavio tokom poklonjenja svetinji u hramu Svetog Save, po odluci patrijarha Porfirija, biti usmeren za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji.

(Kurir)