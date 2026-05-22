Društvo

DANAS PROSLAVLJAMO LETNJEG SVETOG NIKOLU: Veruje se da jednu stvar nikako ne smete da radite

В.Н.

22. 05. 2026. u 07:16

SRPSKA pravoslavna crkva danas, 22. maja, slavi mladog Svetog Nikolu, dan kada su mošti najčešće slavljenog i omiljenog svetitelja u našem narodu, prenete iz Likije u Bari.

ДАНАС ПРОСЛАВЉАМО ЛЕТЊЕГ СВЕТОГ НИКОЛУ: Верује се да једну ствар никако не смете да радите

Slave ga mnoga mesta i porodice kao malu slavu, zavetinu ili preslavu.

Ovaj praznik spomen je na prenos moštiju Svetog Nikole iz Mire, drevnog grada u antičkoj Likiji u Bari, gde i danas počivaju.

Prilikom prenosa svetih moštiju, desila su se mnoga čudesa. Isceljeni su bolesni, hromi, slepi i gluvi, besomučni.

To se, kažu, i dan-danas dešava, pa se vernici širom sveta mole ovom svetitelju kada se nađu u nevolji ili bolesti.

Sveti Nikola je povratio vid slepom srpskom kralju Svetom Stefanu Dečanskom.

Sveti Nikola je rođen u gradu Patari, u oblasti Likije, na teritoriji današnje Male Azije.

Bio je jedinac i poticao je iz bogate i ugledne porodice.

Njegovi roditelji, Teofan i Nona, bili su iz više klase i često su činili milostinju prema siromašnima.

Smatran svecem još za života, skroman i čestit, pomagao je siromašnima, krišom čineći dobročinstva.

Smatra se zaštitnikom dece, učenih ljudi, trgovaca, mornara, putnika...
U nekim krajevima, zadržao se običaj davanja poklona deci na ovaj praznik, jer je Sveti Nikola njihov zaštitnik.

Kod nas ovog sveca najviše proslavljaju na Nikoljdan, 19. decembra po novom kalendaru, u znak sećanja na svetiteljevu smrt 343. godine.

Oni koji slave Nikoljdan, prenos moštiju obeležavaju kao preslavu, i obrnuto.
Iako kalendarski ne pripada letu, zbog najčešće lepog vremena na taj dan, praznik se u narodu naziva i letnji Sveti Nikola, ponegde i Nikolice.

Po običajnom kalendaru, tog dana ne valja raditi kućne poslove. Ponegde se, kao i za zimski Nikoljan, daruju deca.

Kao gradsku slavu obeležavaju ga Kikinda i Šid.
 

