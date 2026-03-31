OVAJ DAN ĆE BITI NAJKRITIČNIJI! Stižu novo naoblačenje i obilne padavine u Srbiju
RHMZ je za celu nedelju najavio kišu, a u planinskim predelima i sneg uz povećanbje snežnog pokrivača.
U Srbiji do vikenda hladno vreme, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Od 5. aprila očekuje se pretežno sunčano vreme, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.
- Danas u većini mesta pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabim padavinama (sa slabom ili sipećom kišom u nizijama i sa slabim snegom u brdsko-planinskim predelima). Kraći sunčani intervali mogući su pre podne u Vojvodini, a posle podne na jugu i jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, severnih pravaca. Najniža temperatura od dva do šest stepeni, a najviša od sedam na severozapadu Srbije do 13 stepeni Celzijusovih u Timočkoj Krajini - najavio je RHMZ i dodao:
- U sredu na severu Srbije i u Timočkoj Krajini promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima oblačno, tek ponegde sa slabim padavinama, a jače naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom očekuje se uveče na jugu zemlje.
Opasno vreme u četvrtak
Ova padavinska zona će se u četvrtak proširiti na sve krajeve južnije od Save i Dunava uslovljavajući od 15 do 35 mm padavina za 24 sata, dok će u Vojvodini količina kiše biti znatno manja, a ponegde i u potpunosti izostati, navodi RHMZ.
- Padavinska zona će se proširiti na sve krajeve južnije od Save i Dunava uslovljavajući od 15 do 35 mm padavina za 24 sata (u nižim predelima kiša, a na planinama sneg), dok će u Vojvodini količina kiše biti znatno manja, a ponegde i u potpunosti izostati. Vetar umeren do pojačan, severnih smerova. Najniža temperatura od tri do osam stepeni, a najviša od šest na jugu Srbije do 16 u Vojvodini - navodi se u upozorenju RHMZ-a i navodi da se očekuje formiranje snežnog pokrivača iznad 1.000 metara nadmorske višine za više od 15 centimetara za 12 sati kao i da će količina padavina biti veća od 30 litara po metru kvadratnom za 24 sata.
Biometeorološka prognoza
- Hronično obolelim osobama i meteoropatama se savetuje opreznost usled relativno nepovoljnih biometeoroloških prilika. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i srčani bolesnici. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja - upozorava RHMZ.
Toplije od nedelje
- U petak u celoj Srbiji oblačno, povremeno s kišom slabog do umerenog intenziteta, na planinama i sa snegom. U subotu prestanak padavina, osim na jugu i istoku zemlje - nagodi se u prognozi i dodaje da će u nedelju i početkom naredne sedmice biti pretežno sunčano uz porast temperature.
