ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Evo gde je bio epicentar

BLOKADERI ponovo pokazali da nemaju ni stida ni srama. Nakon što je javnost ostala u šoku posle pogibije devojke koja je skočila sa petog sprata Filozofskog fakulteta, oni o tome uporno ćute, a bave se ni više ni manje nego politikom! Šta su rektor Đokić i ti dekani napravili od tih mladih ljudi??!?