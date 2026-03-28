Društvo

ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

28. 03. 2026. u 08:36

Zemljotres magnitude 2.7 stepeni Rihtera zabeležen je u subota, 28. mart 2026 u 08:21 časova, na području Srbije.

ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО СРБИЈУ: Ево где је био епицентар

Foto: Novosti

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Vranja, na oko 4.5879 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 42.59 i dužine 21.92.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Svet

0 0

NAJSMRTONOSNIJA AVIONSKA NESREĆA U ISTORIJI: Skoro 600 mrtvih - tragedija se desila na zemlji, još nisu ni poleteli te kobne 1977. u Španiji

DANA 27. marta 1977. godine dogodila se najtragičnija avio-nesreća u istoriji, poznata kao katastrofa na Tenerifima. Na aerodromu Los Rodeos (sada Severni aerodrom Tenerifa) na španskom ostrvu Tenerife, sudarila su se dva putnička aviona Boing 747, što je rezultiralo smrću 583 ljudi. Nesreća ostaje najsmrtonosniji incident u civilnom vazduhoplovstvu.

27. 03. 2026. u 18:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
