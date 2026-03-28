ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Evo gde je bio epicentar
Zemljotres magnitude 2.7 stepeni Rihtera zabeležen je u subota, 28. mart 2026 u 08:21 časova, na području Srbije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Vranja, na oko 4.5879 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 42.59 i dužine 21.92.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
