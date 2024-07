"FORUM 02. ZELENA ENERGETIKA - ZA ODRŽIVIJU BUDUĆNOST": Konferencija o korišćenju obnovljivih izvora energije u organizaciji "Novosti" (VIDEO)

U ORGANIZACIJI Kompanije "Novosti" u Botaničkoj bašti u Beogradu održan je "Forum 02. Zelena energetika - za održiviju budućnost", posvećen korišćenju energije Sunca, vetra i vode, koji imaju sve značajniju ulogu u proizvodnji struje.

Na panelu predstavnici struke, privrede i državnih institucija razmenjuju iskustva, predstavljaju dostignuća i pružaju odgovore na brojna pitanja u oblasti upotrebe obnovljivih izvora energije (OIE).

Učesnici panel - diskusije "Forum 02." su Sara Pavkov, državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine, Milan Macura, posebni savetnik ministarke rudarstva i energetike, Ivan Dmitriev, direktor Funkcije za HSE kompanije NIS i profesor Mašinskog fakulteta Miloš Banjac.

Kako očuvati životnu sredinu

Sara Pavkov kaže:

- Krenimo od našeg dvorišta, to su osnovni i mali koraci, ali značajni. Stvari koje su naša dnevna rutina.

Ivan Dmitirev kaže:

- Da mi u ovom nestabilnom vremenu se ne plašimo nove tehnologije.

Obraćanje Ivana Dmitrieva

- Ulažemo dosta u solarne panele. Dobro se sećam kada su pre neke četiri godine uvedeni. Put koji smo počeli treba da nastavimo maksimalnom brzinom. Sada imamo postavljene panele na 45 objekata maloprodaje. Krenuli smo i na postavljanje panela na fabriku vode Jazak. Imamo ozbiljne planove da ih postavimo na naše administartivne zgrade, skladišta nafte i gasa. Siguran smo da smo započeli uspešno putovanje. Nis nije samo naftna, nego i energetska kompanija. Da 2030. godine, hoćemo da 50 posto potrošnje bude iz obnovljivih izvora energije. Nis je spreman da potroši 144,5 miliona dinara na postavljanje panela na administrativnim zgradama.

- Tema ekologije je sastavni deo strategije Nis-a. Ove godine smo napravili, prvi put, strategiju ekologije. Nis sada izgleda apsolutno drugačije. Ovo je samo početak dugačkog putovanja, ekologija je "mast" za nas.

Obraćanje Milana Macure

- Ideja nam je da do 2030. svaki drugi megavat čas bude proizveden iz obnovljivih izvora energije. Ministarstvo je prethodnih godina pokrenuo projekat uvođenja biomase. Ono što je bitno da je u prethodnih dve godine zakonska regulativa dosta poboljšana. Mi smo trenutno u procesu izmene Zakona o energetici. Već možda od jeseni možemo očekivati prve "aktivne kupce". Država pokušava kroz subvencije da podstiče domaćinstva da razvijaju obnovljive izvore energije. Za sada imamo preko 30.000 domaćinstava koji su dobili neke subvencije. Mislim da smo veliki iskorak napravili. Običan čovek to shvati, ali tek kada to vidi na svojim računima. Te godine ako se grejao na pelet, nije potrošio pet tona, nego tri. Mislim da malo po malo menjamo se, shvatamo na svojim primerima.

- Radi se mnogo, radiće se još više. Prošle godine smo imali aukcije. Pušteno je dosta novih solarnih elektrana, vetro park Krivača...Imamo programe za domaćinstva, već 14 godina sprovode se javni pozivi, ove godine izdvojili 800 miliona dinara. Mislim da svi zajedno kroz razne investicije, polako, do 2030. ostvarićemo velike ciljeve.

Obraćanje Sare Pavkov

- Svaka aktivnost nas, industrije, ima nekakv uticaj na životnu sredinu. Efekte koje očekujemo je rezultat veza svih nas. Mi smo 2021. usvojili Zakon o klimatskim promenama. Uz velike izazove smo mi definisali konkretne mere za smanjivanje emisije gasova. Da se potrudimo da zaštitimo životnu sredinu. Efekat je definitivno neminovan. Mi smo pioniri u raznim projektima, u oblasti korišćenja hidroenergije.

- Ministarstvo podstiče privatni sektor kroz nekoliko segmenata. Mi smo zacrtali naš cilj da do 2030. smanjimo emisije zagađujućih materija za 33,3 posto. Imamo pozitivne primere, tako imamo u Zasavici već postavljen solarni panel. Imamo jako lep primer u Kladovu, imamo najnoviji projekat na Mokroj Gori.

- Za svaki projekat obnovljivih izvora energije potrebno je ispoštovti regulativu. Neophodno je za veće projekte neophodno je uraditi procenu uticaja - ističe Sara Pavkov.

Obraćanje profesora Banjca

Profesor Mašinskog fakulteta Miloš Banjac istakao je važnost obnovljivih izvora energije za životnu sredinu.

- Da je ovo pitanje veoma važno govori i trenutna situacija u svetu, situacija u Ukrajini i na Bliskom istoku, gde bilo kakvi poremećaji u energetskom sistemu direktno utiču na ekonomiju neke zemlje. Energetika jeste kičma razvoja svake privrede i svakog društva. Da kažem, problem smo sami izazvali. Još 1850. kada je počela prva industrijska revolucija, izumom parne mašine počela je i povećana potrošnja električne energije. Od tada je potrošnju energije povećali smo 24 puta, a broj stanovnika uvećan je 10 puta. To sa sobom nosi i društveni razvoj, povećana je poljoprivredna proizvodnja, medicinska zaštita, što je dovelo da dođemo do ovolikog broja stanovnika i sve te stanovnike prehranimo. Međutim, sa tim mi smo počeli da koristimo nešto što se godina taložilo u zemlji, u vidu uglja, nafte, prirodnog gasa. Polako se te rezerve primiču kraju. Svakako je vrlo važno da se uključimo u ono što je svetski trend i da se okrećemo korišćenju obnovljivih izvora energije - ističe profesor Banjac.

Profesor se, potom, dotakao situacije u svetu.

- I dalje 73 posto energije poreklom je iz gasa, nafte i uglja. Trendovi su takvi da je ta potrošnja i proizvodnja i dalje u porastu, i to ubrzanom. Gde su sada tu obnovljivi izvori energije? Oni u tom ukupnom bilansu učestvuju sa 5,9 odsto. Što se tiče sunca, potencijal je ogroman. Ono što je dobro, i vetar i solar su prošle godine ukupno imali povećanje veće od jednog procentnog poena. Evropa je donela prvi plan da do 2020. godine, što se tiče učešće obnovljivih izvora, taj procenat u potrošnji bude 20 odsto. Taj plan Evropa je premašila, 21, 3 posto je ostvarila - navodi profesor.

Govoreći o Srbiji, Banjac kaže:

- Naš plan je bio malo manje ambiciozan, bio je da povećamo sa 21,3 na 27 posto. Do 2020. ostvarili smo nekih 26,3 posto, otprilike smo ispunili naš obećani zadatak. Sledeći planovi su još ambiciozniji. Plan je da povećamo na nekih 33,6 odsto, do 2030. godine.

Profesor je kazao da svetska cena solarnih panela pada.

- Prvi solarni paneli u tehničkom smislu urađeni su u NASI, za svemirska istraživanja 1952. godine.

Pored pada cene, dobre zakonske regulative, u prilog tome ide i efikasnost solarnih panela.

- Svet uglavnom gleda u Ameriku, pa i u ovome. Videćemo nakon izbora šta će se dešavati sa solarnim panelima. Solarna energija biće sastavni deo naših života, hteli mi to ili ne.

Kompanija „Novosti“ organizovala je ovu diskusiju u cilju jačanja svesti javnosti o značaju održivog razvoja, odgovornom odnosu prema prirodnim resursima i racionalizaciji potrošnje energije, povećanju udela proizvodnje električne energije iz OIE, kao i značaju realizacije projekata OIE radi postizanja karbonske neutralnosti. Namera naše kompanije je da doprinese iznalaženju najboljih rešenja, i za građane i za industriju, u sprovođenju energetske tranzicije i unapređenju zaštite životne sredine.

Prošle godine je u svetu prvi put iz obnovljivih izvora energije proizvedeno više od 30 odsto struje. Srbija je na početku zelene tranzicije, ali ima ambiciozne ciljeve. Naša zemlja planira da do 2030. godine proizvodi do 45 odsto električne energije iz OIE.

