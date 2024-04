PROMENLJIVO OBLAČNO I OSETNO SVEŽIJE: Vremenska prognoza za utorak, 2. april

U SRBIJI će biti promenljivo oblačno, vetrovito i osetno svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima koji u brdsko - planinskim predelima mogu biti praćeni i grmljavinom. Vetar umeren i jak, na istoku Srbije povremeno i olujni, zapadni i severozapadni.

Foto Tanjug

Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša dnevna od 17 do 23 stepena.

Vreme u Beogradu

Posle noći sa kišom u Beogradu će biti vetrovito, povremeno s padavinama.



Vreme narednih dana

Najviša temperatura do 19 stepeni.

U sredu će biti umereno oblačno, suvo sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od 3 do 10, a najviša od 19 do 23 stepena. U četvrtak nas očekuje promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, na severu suvo. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena.

Pretežno sunčano i malo toplije vreme stiže u petak. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 4 do 11, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni.

BONUS VIDEO - LUKSUZ NA RUSKI NAČIN