ZAPALI MU SVEĆU U MOJE IME: Kad je taksista čuo da Tatjana ide na sahranu Lazanskog, dao joj je 100 dinara i zamolio za uslugu

U ALIJI zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu 2021. godine sahranjen je novinar Miroslav Lazanski.

Foto: Novosti

Neki od sugrađana oprostili su se od Lazanskog, a oni koji nisu stigli to da učine, zamolili su druge da zapale sveću za pokoj njegove duše u njihovo ime.

– Taksista je vozio šinama i pitala sam ga zašto to radi. On je pretpostavio da žurim, pošto idem na groblje, a kada sam mu rekla da idem na sahranu Miroslava Lazanskog, dao mi je 100 dinara i zamolio me da zapalim sveću u njegovo ime – ispričala je Beograđanka Tatjana.

(Politika)