POSTOJI JEDAN NEDOSTATAK: Igor Jurić o potrazi za nestalom Dankom Ilić i platformi "Pronađi me"

DIREKTOR Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić ocenio je da je platforma "Pronađi me" ispunila očekivanja i da će, ako nestala devojčica Danka Ilić bude pronađena živa, platforma ispuniti svrhu svog uvođenja.

Foto: TV Pink/Privatna arhiva

On je naveo da je ponosan na reakciju građana kada je platforma pokrenuta nakon Dankinog nestanka, pohvalio je reakciju pripadnika MUP-a, medija i građana, za koje je rekao da su odgovorno pristupili platformi.

- Kakav god da bude ishod, Danka će se pamtiti po nečemu - da je promenila istoriju po pitanju potrage za nestalim licima i da ćemo svi na drugi način gledati i potragu za nestalim licima, a da će druge zemlje u regionu gledati da se ugledaju na nas i da urade isto - rekao je Jurić na TV Pink.

Dodaje da je ono što se znalo pre nego što je aktivirana platforma jeste da postoji tehnički nedostatak, da mobilni operateri nemaju kapacitete da u jednom momentu obaveste sve građane i sve korisnike mobilnih uređaja o nestanku i navodi da najveći mobilni operater ima kapacitet da pošalje 50.000 poruka u minutu.

Jurić je istakao da se odmah pristupilo rešavanju tog problema i da se radi na uvođenju tzv. broadkast kanala, putem kojih se javnost preko baznih stanica može obavestiti o nestanku deteta.

Naveo je da je dogovoreno da mreža Vajber postane deo platforme "Pronađi me", da će njihovi predstavnici doći u Srbiju za 10 dana da potpišu ugovor i objasnio da Vajber ima kapacitet da u minutu pusti 500.000 poruka sa fotografijama.

Jurić je podsetio da je Srbija jedina zemlja u regionu koja ima ovakavu platformu i naveo da je MUP Republike Srpske zainteresovan da bude deo nje.

Govoreći o istrazi nestanaka, Jurić je objasnio da policija ne menja svoj način rada zbog platforme i da je platforma dodatni alat, da se pomogne u potrazi policiji.

- Platforma je namenjena građanima, da bi dali svoj doprinos istrazi - rekao je Jurić.

Major policije Bojana Otović Pjanović izjavila je da su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova od dobijanja prijave preduzeli sve neophodne mere i radnje na pronalasku devojčice.

Ona je istakla da su imali 600 prijava za nestanak dece, a da je ovo bio prvi put da su se ispunili svi uslovi da bi se aktivirala platforma "Pronađi me", naglasivši da su pripadnici MUP-a potvrdili relevantnost same prijave pre nego što je aktiviran sistem za hitnu intervenciju "Pronađi me".

- Aktiviranje tog sistema ne znači da pripadnici MUP-a ne preduzimaju druge obavezne mere i radnje. Dati su nalozi za pojačanu graničnu kontrolu prelaska granica u svim pravcima istog trenutka, a preduzimaju se sve neophodne mere. Mi u ovom trenutku preispitujemo svaku činjenicu kao da ima osnovana sumnja, a ne osnov sumnje i na najmanji nivo podozrenja da je neko sumnjiv za neko krivično delo - rekla je Otović Pjanović.

Ona je istakla da je ponosna na Upravu kriminalističke policije i na MUP, na spremnost profesionalaca da budu prisutni na terenu, da se ne štede, i dodala da su oni i sada na terenu.

- Oni i dalje rade, od načelnika Uprave kriminalističke policije, koji je bukvalno u svakom trenutku na telefonskoj vezi, do načelnika službe za suzbijanje kriminala, Nemanje Đurana, koji nosi najveći teret svega u smislu organizacije, koordinacije i zaštite, što je negde kod nas, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, veoma bitno - navela je Otović Pjanović.

Posebno je istakla prisustvo ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, koji je i svojim neposrednim prisustvom sa načelnikom Đuranom i drugim načelnicima i timovima profesionalaca koji su došli sa teritorije cele Srbije, na posredan način i učestvovao u pretrazi terena sa svim drugima.

Otović Pjanović je istakla da je eliminisan svaki osnov podozrenja da bi telo moglo da bude na tom terenu.

- I dalje kvadovi obilaze, helikopteri nadleću. Nezavisno od toga, kolege i dalje preispituju sve činjenice i okolnosti. Moramo uraditi rekonstrukciju događaja da bismo bili sigurni kako je moglo doći da dete samo napusti krug objekta - rekla je ona.

Ističe da nije bilo kašnjenja u aktiviranju platforme "Pronađi me".

- Aktiviranje platforme je bilo, mislim, u 19.10 časova. To apsolutno ne znači da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nisu istog trenutka po prijemu prijave preduzeli preventivno sve neophodne radnje i MUP je istog trenutka aktivirao pojačanu kontrolu prelaska granice u svim mogućim pravcima. Pod pretpostavkom da govorimo o otmici ili da je neko imao nameru da dete prevede u neku drugu zemlju, ja sam 100 odsto sigurna da to nije učinio preko legalne granice - istakla je Otović Pjanović.

BONUS VIDEO