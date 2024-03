VELIKE REČI PATRIJARHA PORFIRIJA: Pravoslavna vera otkriva šta je ispravan život

PATRIJARH srpski Porfirije služio je danas, u drugoj nedelji Vaskršnjeg posta, svetu arhijerejsku Liturgiju u beogradskom hramu Pokrova Presvete Bogorodice, poručivši da je važno znati svoju pravoslavnu veru jer ona otkriva šta je ispravan život.

Foto P. Milošević

- Moramo biti obazrivi na zlonamerne i pogrešne ideologije čiji su plodovi potpuna suprotnost ispravnom životu i pravoslavlju u celini. Ako verujemo u Otkrivenje Božje, ako verujemo u reč Božju, onda je reč Božja zakon i pravilo našeg života. Ako pak ne verujemo u Otkrivenje Božje, u reč Hristovu, u reč Božju, u Jevanđelje Hristovo, nego imamo neku drugu ideju i ideologiju koju sledimo onda će i naš život biti ustrojen u skladu sa tom i takvom ideologijom. Međutim, po pravilu te druge ideje i ideologije nisu Otkrivenje Božje, nego su plod domišljanja ljudskog, proizvod čovekov i zato nisu spasonosne - poručio je patrijarh.

On je naveo da postoje oni koji pogrešno "uče o toj istini da Duh Sveti proishodi od Oca".

- Rekli smo da odbacujemo one koji pogrešno uče o tome, a ne one koji pogrešno uče to. Ovo danas napominjemo zbog toga što postoje neki koji podmeću i sugerišu da smo odbacili kao pogrešne one koji veruju i uče da Duh Sveti proishodi od Oca. Ne dao Bog! Ne! Sasvim suprotno, mi smo odbacili veru onih koji pogrešno uče o tome. To znači o toj istini, o toj činjenici koja je naša vera da Duh Sveti proishodi od Oca - rekao je patrijarh Srpske pravoslavne crkve.

Dodao je je Sveti Maksim Ispovednik za one koji nedobronamerno interpretiraju ono što se govori i ono što se uči kako bi izazivali smutnju, rekao da "onaj ko počne slušati reč ili čitati knjigu ne radi duhovne koristi, nego da bi ulovio reč ili zapetu radi kritike onoga koji govori ili koji piše knjigu kako bi sebe pokazao mudrim, njemu se nikada nigde i ništa duhovno neće otkriti".

- Mi kao Crkva molimo se i za takve, kao i za spasenje čitavog sveta, a mi, pak, nedvosmisleno verujemo i ispovedamo, u skladu sa Nikeo-carigradskim simvolom vere, Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se zajedno sa Ocem i Sinom poštuje i slavi, i svako drugo učenje o Svetoj Trojici, o Ocu i Sinu i Svetome Duhu, o Crkvi, o spasenju odbacujemo kao pogrešno i nepravoslavno - naveo je patrijarh.

(Tanjug)

