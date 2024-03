OBIČAJI OKUPLJAJU PORODICU: Vernici koji prate Gregorijanski kalendar proslavljaju najveći hrišćanski praznik Uskrs

Raširena, šarena lepeza isprepletanih običaja pravoslavnog i katoličkog življa, koji vekovima živi zajedno na ovom podneblju, ono je što Vojvodinu, a naročito sever Bačke, čini posebnim i jedinstvenim.

Tako je danas i u domu porodice Gabrić, Maje i Gorana, na Paliću. Šarena jaja, bogata trpeza i, što je najvažnije, cela porodica na okupu su najveći razlozi zbog kojih ovaj praznik svi željno iščekuju. Ipak, najviše mu se raduju najmlađi - jedanaestogodišnji Bogdan i osmogodišnja Sofija, koji su od ranog jutra po dvorištu tražili šarena jaja, u pomoć su im pritekla starija braća Veljko i Vasilije, a onda su za trud svi dobili poklone.

- U našoj kući se slave oba Uskrsa, i katolički i pravoslavni, tako da se uskršnja atmosfera kod nas oseća jako dugo. Počinje najpre ukrašavanjem kuće, branjem cveća, "cica maca" na koje kačimo šarena jaja. Kako u kući imamo i ona koja su veoma stara i za nas posebno vredna, ukrašena slamom, to radimo vrlo pažljivo i sa puno ljubavi - priča nam Maja. - Na Veliki petak farbamo jaja, različitim tehnikama, opet svi zajedno, i to je stvarno velika radost i za mene i za decu. Nered koji nastane u kuhinji je ništa spram njihovog truda i sreće kada vide šarena jaja, svojih ruku dela.

Vreme Korizme

ONO što je kod pravoslavaca Veliki post, kod katolika je vreme Korizme, koje traje 40 dana od Čiste srede - pepelnice do Velikog četvrtka pred Uskrs, odnosno poslednje Isusove večere. Tokom tog perioda samo se jednom sme do sitosti najesti, i to samo posnim jelom. Veselja "su zabranjena". Neki se tokom Korizme odreknu svojih najvećih poroka - pušenja, alkohola, kartanja, slatkiša i time pokazuju jačinu svoga duha.